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Три вещи, которые запрещено делать после увеличения губ

Что нельзя сделать после увеличения губ (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Увеличение губ - очень популярный среди украинок способ улучшить свою внешность. И хотя это легко переносимая малоинвазивная процедура, у нее есть свои ограничения.

О том, что нельзя делать после увеличения губ, рассказали в клинике Юрия Габорца в TikTok.

Целоваться

Для тех, кто хочет попробовать новые губки "на деле", новости неутешительные. Целоваться после того, как вы увеличили губы, нельзя в течение около пяти дней. После этого уже можно.

Пить из трубочки

Если вы только что увеличили губы, не стоит в течение пяти дней пить с помощью трубочки. Это связано с излишним напряжением мышц губ, ведь введенный препарат просто может "мигрировать".

Употреблять очень горячие напитки

Это еще одно действие, от которого следует воздерживаться сразу после увеличения губ и в течение нескольких дней. Да и вообще - употребление горячих напитков не рекомендуется даже тем, кто ничего со своими губами не делал.

Также врачи не рекомендуют первые три дня:

  • употреблять алкоголь
  • курить
  • посещать баню, сауну, чан, любые водоемы
  • наносить декоративную косметику (в первый день)

Вообще дома не нужно ничего делать с губами, не массажировать их самостоятельно. Лучше прийти к врачу на консультацию.

Как проходит процедура по увеличению губ

Сегодня в мире и в Украине очень популярны филеры на основе гиалуронки (гиалуроновой кислоты). Они безопасны и хорошо переносятся организмом.

Наполнители вводятся посредством инъекций под местным наркозом.

Кому нельзя увеличивать губы

Есть несколько противопоказаний, кому не стоит делать губы:

  • беременность и период лактации (на этой категории женщин не проводилось исследование действия препаратов)
  • онкологические заболевания
  • воспалительные заболевания в период обострения
  • сыпь в месте инъекции, герпес, акне
  • эпилепсия

Ранее врач также рассказала, как остановить выпадение волос без лекарств и дорогих косметических процедур.

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