Три простых шага для похудения: фитнес-тренер сбросила 30 кг и поделилась своими секретами

Фитнес-тренер и диетолог Мэдди Коссин пыталась избавиться от лишних килограмм несколько раз и все это приводило к постепенному возвращению веса. И ей удалось добиться невероятных результатов, когда она отказалась от диеты йо-йо и начала использовать самые простые методы.

Как 25-летней девушке удалось сбросить 30 кг и какие три важных шага нужно сделать для похудения, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Три шага для тех, кто хочет похудеть

Первое, что сделала фитнес-тренер на пути к своему идеальному весу - она отказалась от всех современных диет и сосредоточилась на устойчивых изменениях образа жизни. Ей удалось похудеть с 90 кг до 60 кг.

Конечно же, кроме изменения образа жизни и своих привычек, Мэдди пришлось откорректировать свой рацион питания и заниматься физическими упражнениями. Но все это - без давления и невероятной нагрузки на свое тело и свое здоровье.

Она поделилась тремя важными шагами для тех, кто хочет похудеть и совершенно не знает, с чего начать.

"Эти вещи так легко сделать, что вам даже нечем будет оправдываться", - говорит фитнес-тренер.

Купите бутылочку

Она рекомендует купить себе симпатичную бутылочку для воды и носить ее с собой куда угодно.

"Пейте перед едой. Пейте после еды. Пейте между приемами пищи. Просто носите что-то такое с собой и привыкайте брать бутылку в руки и пить", - рекомендует фитнес-тренер.

Гуляйте ежедневно по 20 минут

Второй совет - намеренно гуляйте 20 минут каждый день. Это может быть прогулка вокруг дома или поход в большой супермаркет. Это время можно разделить так, как вам будет удобно. Например, 4 сеанса ходьбы по 5 минут или дважды по 10 минут. Самое важное - вы должны просто ходить.

Запишите свою цель

Третий шаг Коссин называет самым важным. Она рекомендует записать свою текущую цель по снижению веса в настоящем времени - так, как будто вы уже ее достигли.

"Если ваша цель - сбросить 30 кг, то так и пишите: "Я так благодарен, что похудел на 30 кг и чувствую себя потрясающе", - объяснила фитнес-тренер.

Как выглядела Мэдди 6 лет назад (фото: instagram.com/maddiekossin)

Что действительно помогает похудеть

Она признается, что ее путь к идеальному весу занял у нее почти 6 лет. Но это было 6 лет несовершенной последовательности, перестройки тела, наращивания мышечной массы, перерывов в диете.

"Что я знаю наверняка, так это то, что, если вы сосредоточитесь на скорости, а не на направлении, вы никогда не похудеете и не удержите вес. Я делала это много лет назад. Если вы не войдете в постоянный ритм, придерживаясь сидячего образа жизни и вечных размышлений, вам придется тяжело бороться", - подчеркивает специалистка.

Она признается, что перепробовала практически все, включая кето-диеты и диету Аткинса. И единственное, что ей помогло - изменения в образе жизни.

"Вы не можете просто ходить в спортзал, пока не достигнете своей цели. Вы не можете просто есть более здоровую пищу, пока не достигнете своей цели. Похудеть сложно. Изменить образ жизни сложно. Отвыкнуть от привычки покупать МакФлурри каждый раз, когда был плохой день, было сложно. Но просыпаться утром, зная, что я оказываю своему здоровью медвежью услугу, не двигая своим телом и не питая его пищей, богатой питательными веществами - это было намного сложнее", - резюмировала Мэдди.

Как выглядит Мэдди сейчас (фото: instagram.com/maddiekossin)