Три "скрытые" функции колесика мышки, о которых мало кто знает

Как большинство людей использует колесико

Обычно мы используем колесико, расположенное между левой и правой клавишей, для скрола. То есть когда прокручиваем страницы в браузере.

Но это только часть его функционала. Оказывается, на колесико можно нажимать.

Какие опции имеет нажатие на колесико

Клик по ссылке

При использовании браузера люди постоянно сталкиваются с необходимостью нажать на ту или иную гиперссылку. Если мы хотим открыть ее в новой вкладке, обычно нажимаем на правую клавишу и из всплывающего меню выбираем команду "Открыть в новой вкладке".

Но сделать это можно просто наведя на ссылку и нажав на колесико. Так вы справитесь с заданием с помощью одного клика.

Не все мышки имеют такую опцию (в старых моделях она может быть не предусмотрена).

Скроллинг

Как пользователи часто прокручивают страницу интернет-сайта? Ответ известен: вращают колесико мыши.

На самом же деле можно не крутить. Достаточно просто нажать на колесико один раз и на экране появится ваше колесо. Дальше можно просто водить мышкой вверх и вниз. Когда в прокрутке исчезнет необходимость снова нажмите в любом месте экрана.

Закрыть вкладку

Пытаясь закрыть одну из вкладок браузера, вы всегда пытаетесь попасть курсором по крестику, но иногда промахиваетесь?

Но можно сделать проще, кликнув по вкладке колесиком (в любом месте вкладки вверху - не обязательно на крестике). Сайт сразу закроется, а вам не придется напрягать зрение.