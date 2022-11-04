Три причины, по которым интимные отношения превращаются в супружескую обязанность
Часто бывает так, что горячие интимные отношения, когда вы готовы рвать друг на друге одежду и не можете насытиться временем в объятиях и поцелуях, превращаются в рутину и исполнение супружеской обязанности в темноте и под одеялом, да еще раз в месяц.
Об этом пишет ресурс Сексология по-украински.
Вы перестали целовать и обнимать друг друга
Какие-либо отношения обречены, когда партнеры перестают обниматься и целоваться. Целуйте партнера почаще, в губы, шею, ямочку под ключицей...
Неожиданно, когда она готовит, или он что-то мастерит. Или когда смотрите вместе фильм. Тактильный контакт гарантирует, что вы не отдалитесь друг от друга, сколько бы времени ни прошло.
Самостоятельное раздевание
Влюбленные обычно срывают одежду с партнера или превращают эту процедуру в эротическое представление. А вот женатые пары обычно руководствуются принципом экономии времени (пока дети спят, потому что на работу рано вставать).
Если хотите сохранить интимную страсть надолго, не забывайте снимать с партнера одежду, белье время от времени или срывать, или стягивать зубами.
Бытовые разговоры сразу после и даже во время интимных отношений
Если сразу после секса вы начали обсуждать, не пора ли обновить обои или какой самокат купить сыну, то не сомневайся: запомнятся именно обои и самокат.
Бывает и такое, что в процессе можно начать говорить о том, не время ли выбирать картошку, или что подарить маме на день рождения.
Лучше поговорите о том, как будете заниматься любовью в следующий раз. Это точно подогреет градус ваших отношений.
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