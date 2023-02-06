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Три предмета и 180 минут на все задания: как пройдет НМТ в 2023 году

Как будут проводить НМТ в 2023 году (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Верховная Рада Украины отменила ГИА для 11 классов в 2023 году, а порядок поступления в ВУЗы будет изменен. Правила проведения вступительной компании будет определять Министерство образования и науки.

Какой документ сегодня был принят Верховной Радой, рассказала глава подкомитета по вопросам высшего образования и депутат Юлия Гришина в своем Telegram-канале.

Что нужно знать выпускникам

Депутаты поддержали законопроект №8228-1 в первом чтении. Согласно этому закону, ГИА будет отменен, а вместо ВНО снова проведут НМТ.

"Причина таких решений всем уже давно известна - полномасштабная война РФ против Украины. Мы должны сделать все, чтобы уберечь наших детей от возможных последствий этой войны", - подчеркнула Гришина.

Как будет проходить НМТ

1. На тестировании будет 2 основных предмета - украинский язык и математика.

2. Еще один предмет (третий) будет на выбор - история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия

3. Тест можно будет сдать за один день - 180 минут на все предметы.

4. Пройти тестирование можно будет в специально оборудованных компьютерных аудиториях заведений образования в населенных пунктах Украины и некоторых странах за границей.

5. Если во время тестирования будет воздушная тревога, выпускники перейдут в бомбоубежище. Если она будет продолжаться долго, они смогут пройти НМТ в другой день.

Напомним, ранее мы писали о том, как будет проходить поступление в ВУЗы в 2023 году.

А еще рассказывали о том, как можно восполнить пробелы в знаниях у школьников.

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