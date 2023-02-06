Три предмета и 180 минут на все задания: как пройдет НМТ в 2023 году

Верховная Рада Украины отменила ГИА для 11 классов в 2023 году, а порядок поступления в ВУЗы будет изменен. Правила проведения вступительной компании будет определять Министерство образования и науки.
Какой документ сегодня был принят Верховной Радой, рассказала глава подкомитета по вопросам высшего образования и депутат Юлия Гришина в своем Telegram-канале.
Депутаты поддержали законопроект №8228-1 в первом чтении. Согласно этому закону, ГИА будет отменен, а вместо ВНО снова проведут НМТ.
"Причина таких решений всем уже давно известна - полномасштабная война РФ против Украины. Мы должны сделать все, чтобы уберечь наших детей от возможных последствий этой войны", - подчеркнула Гришина.
1. На тестировании будет 2 основных предмета - украинский язык и математика.
2. Еще один предмет (третий) будет на выбор - история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия
3. Тест можно будет сдать за один день - 180 минут на все предметы.
4. Пройти тестирование можно будет в специально оборудованных компьютерных аудиториях заведений образования в населенных пунктах Украины и некоторых странах за границей.
5. Если во время тестирования будет воздушная тревога, выпускники перейдут в бомбоубежище. Если она будет продолжаться долго, они смогут пройти НМТ в другой день.
Напомним, ранее мы писали о том, как будет проходить поступление в ВУЗы в 2023 году.
А еще рассказывали о том, как можно восполнить пробелы в знаниях у школьников.