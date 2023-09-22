Три правила от нутрициолога, которые сделают волосы красивыми и здоровыми. Вот в чем секрет

Как улучшить состояние волос с помощью еды

"Волосы - мертвое полотно, работать надо с микробиомом кожи, луковицей, снабжением ее кровью. Прикладывать к волосам что-то - плохая стратегия, если она единственная. Конечно, можно делать процедуры, насыщать жирными кислотами, коллагеном", - говорит эксперт.

Голобородько называет три ключевых фактора для улучшения состояния волос:

усваивать пищу

усиливать кровоток к луковицам, чтобы сделать крепче и пробудить рост

внешние примочки

Какие продукты полезны для волос

"Усваивать пищу, которую мы потребляем - это значит, не ходить годами с изжогой, гастритом, недолеченным панкреатитом, ноющим желчным, кандидозом, вздутием, не терпеть откровенных симптомов. Делать регулярную проверку организма, чтобы понимать, что внутри вы в порядке. Дефициты - частая причина "плохих" волос", - объясняет нутрициолог.

Она рекомендует не ограничивать пищу по белку (есть яйца, рыба, морепродукты, вегетарианские источники белка). Регулярно употреблять в пищу нерафинированные масла, семена, орехи, оливки и кунжут.

Не урезать цельнозерные продуты и корнеплоды. Часто есть ягоды, а не мармелад, черный шоколад, а не вафли.

"Плохая пища - это биохимические изменения, на которые влияют как на белковые, так и липидные компоненты структуры формирования волоса", - объясняет Голобородько.

Нужно усиливать кровоток к волосяным луковицам

Нужно заботиться о здоровье кожи головы. Как минимум тщательно расчесывать, правильно очищать - нормально подобрать уход и шампунь. Можно использовать сыворотки - пептидные, активационные с капсаицином. Применять мезотерапию.

"Волосы, выращенные из нездоровой кожи головы, имеют признаки измененной кутикулы (наружной части) с шероховатостью, жесткостью или ломкостью, уменьшение блеска", - говорит эксперт.

Несбалансированный микробиом кожи головы приводит к воспалению, перхоти, структурным изменениям волокна волос, что делает его сухими, ломкими и сложными для ухода.

Если игнорировать правильное питание и не заботиться о здоровье кожи головы, может возникнуть мутация клеток фолликулов волос, что может привести к преждевременному выпадению и потере цвета/поседения.

Правильный внешний уход

"Выбирайте средства не "по запаху". Структура волос у всех разная, волосы восточноевропейского человека отличаются от волос итальянца или датчанина. Желательно помнить о защите от солнца и мороза. Это тоже оксидативное повреждение волос", - объясняет Голобородько.