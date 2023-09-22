Три правила від нутриціолога, які зроблять волосся красивим і здоровим. Ось у чому секрет

Як покращити стан волосся з допомогою їжі

"Волосся - мертве полотно, працювати треба з мікробіомом шкіри, цибулиною, живленням її кровʼю. Прикладати до волосся щось - погана стратегія, якщо вона єдина. Звичайно, можна робити процедури, насичувати жирними кислотами, колагеном", - каже експерт.

Голобородько називає три ключові фактори для покращення стану волосся:

засвоювати їжу

посилювати кровотік до цибулин, щоб зробити міцнішими та пробудити ріст

зовнішні примочки

Які продукти корисні для волосся

"Засвоювати їжу, яку ми споживаємо - це означає, не ходити роками з печією, гастритом, недолікованим панкреатитом, жовчним, що ниє, кандидозом, здуттям, не терпіти відвертих симптомів. Робити регулярну перевірку організму, щоб розуміти, що всередині ви в порядку. Дефіцити - часта причина "поганого" волосся", - пояснює нутриціолог.

Вона радить не обмежувати їжу по білку (їсти яйця, риба, морепродукти, вегетаріанські джерела білку). Регулярно споживати нерафіновані олії, насіння, горіхи, оливки і кунжут.

Не урізати цілозернові продути та коренеплоди. Часто їсти ягоди, а не мармелад, чорний шоколад, а не вафлі.

"Погана їжа - це біохімічні зміни, на які впливають як на білкові, так і ліпідні компоненти структури формування волосу", - пояснює Голобородько.

Потрібно посилювати кровотік до волосяних цибулин

Потрібно дбати про здоров'я шкіри голови. Як мінімум ретельно розчісувати, правильно очищати - нормально підібрати догляд та шампунь. Можна використовувати сироватки - пептидні, активаційні з капсаїцином. Застосовувати мезотерапію.

"Волосся, вирощене з нездорової шкіри голови, має ознаки зміненої кутикули (зовнішньої частини) з шорсткістю, жорсткістю або ламкістю, зменшення блиску", - каже експерт.

Незбалансований мікробіом шкіри голови призводить до запалення, лупи, структурних змін волокна волосся, що робить його сухим, ламким і складним для догляду.

Якщо ігнорувати правильне харчування та не дбати про здоров'я шкіри голови, може виникнути мутація клітин фолікулів волосся, що може призвести до передчасного випадіння та втрати кольору/посивіння.

Правильний зовнішній догляд

"Вибирайте засоби не "за запахом". Структура волосся у всіх різна, волосся східноєвропейської людини відрізняється від волосся італійця чи данця. Бажано пам'ятати про захист від сонця та від морозу. Це теж оксидативне пошкодження волосся", - пояснює Голобородько.