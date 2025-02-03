RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Три признака рака, которые можно принять за простуду

Признаки рака легких, которые можно принять за простуду (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Рак легких является самой опасной формой заболевания, которое трудно обнаружить на ранних стадиях. Симптомы такого состояния могут напоминать простуду.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Симптомы рака легких

Многие люди на ранних стадиях вообще не будут ощущать никаких симптомов.

Если симптомы появляются, их легко неправильно понять и списать на другую проблему со здоровьем. Состояние включает три предупреждающих признака, которые также могут возникнуть при простуде, гриппе или Covid:

  • кашель
  • усталость
  • хриплый голос

Однако один из способов отличить кашель, вызванный раком, и кашель, связанный с чем-то менее серьезным - это то, как долго он длится. Кашель, который не исчезает через три недели, может свидетельствовать о раке.

Кроме того, длительный кашель, который усиливается и с кровью также являются признаками болезни.

Другие характерные признаки рака легких, на которые следует обратить внимание, включают:

  • грудные инфекции, которые постоянно возвращаются
  • боль во время дыхания или кашля
  • одышка
  • постоянная усталость или недостаток энергии
  • потеря аппетита или веса
  • изменения внешнего вида ваших пальцев
  • затрудненное глотание (дисфагия)
  • хрипы
  • отек лица или шеи
  • постоянная боль в груди или плече.

Кто в группе риска

Раком легких может заболеть любой. Но определенные группы людей имеют более высокий риск заболеть при наличии следующих факторов:

  • курение - основной фактор риска рака легких
  • пассивное курение также способствует развитию рака 
  • контакт с канцерогенными веществами: например, с асбестом, радоном, некоторыми химическими веществами
  • загрязненный воздух
  • наследственность
  • частые заболевания легких - хронический бронхит, пневмония, хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ)

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Рак легкихЗдоровье