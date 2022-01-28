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Три цих фрукти потрібно обов'язково їсти взимку: вони найбільш корисні

Автор: Людмила Жукова

Зима - це період, коли організм особливо потребує вітамінів. Для того, щоб залишатися здоровими, потрібно включати в раціон побільше овочів і фруктів. У цих продуктах міститься багато корисних нутрієнтів і клітковини, яка так нам необхідна.

Які саме фрукти потрібно їсти взимку розповіла лікар-ендокринолог Анастасія Тараско, пише РІА Новости.

Звертайте свою увагу на ті плоди, в яких мало калорій, але багато вітамінів.

"Будемо вважати за них ті, які містять мало калорій, велику кількість клітковини і багаті різноманітними вітамінами і мікроелементами", - сказала ендокринолог.

Заморожені фрукти

Взимку варто звернути увагу на заморожені фрукти, яких дуже багато в маркетах. Деякі господині встигають їх заморозити влітку.

Наприклад, абрикоси, вони дуже корисні навіть в розмороженому вигляді. Банани - прекрасне джерело калію і вуглеводів, вони будуть ідеальні для перекусу.

"Банан. За рахунок великої кількості клітковини, калію, вуглеводів це ідеальний перекус. Триптофан, який в них міститься, субстрат для синтезу гормону радості — серотоніну", - повідомила медик.

Сезонні фрукти

Також ідеальний для холодної пори року гранат, багатий залізом, магнієм, вітаміном С і різними біологічно активними речовинами.

Як ми раніше повідомляли, дієтолог пояснила, чому грейпфрут потрібно їсти тільки раз на тиждень.

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