Три цих фрукти потрібно обов'язково їсти взимку: вони найбільш корисні

Зима - це період, коли організм особливо потребує вітамінів. Для того, щоб залишатися здоровими, потрібно включати в раціон побільше овочів і фруктів. У цих продуктах міститься багато корисних нутрієнтів і клітковини, яка так нам необхідна.
Які саме фрукти потрібно їсти взимку розповіла лікар-ендокринолог Анастасія Тараско, пише РІА Новости.
Звертайте свою увагу на ті плоди, в яких мало калорій, але багато вітамінів.
"Будемо вважати за них ті, які містять мало калорій, велику кількість клітковини і багаті різноманітними вітамінами і мікроелементами", - сказала ендокринолог.
Взимку варто звернути увагу на заморожені фрукти, яких дуже багато в маркетах. Деякі господині встигають їх заморозити влітку.
Наприклад, абрикоси, вони дуже корисні навіть в розмороженому вигляді. Банани - прекрасне джерело калію і вуглеводів, вони будуть ідеальні для перекусу.
"Банан. За рахунок великої кількості клітковини, калію, вуглеводів це ідеальний перекус. Триптофан, який в них міститься, субстрат для синтезу гормону радості — серотоніну", - повідомила медик.
Також ідеальний для холодної пори року гранат, багатий залізом, магнієм, вітаміном С і різними біологічно активними речовинами.
Як ми раніше повідомляли, дієтолог пояснила, чому грейпфрут потрібно їсти тільки раз на тиждень.