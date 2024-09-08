ua en ru
Вс, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тренировка на беговой дорожке поможет быстро похудеть: 4 простых правила

Воскресенье 08 сентября 2024 19:03
UA EN RU
Тренировка на беговой дорожке поможет быстро похудеть: 4 простых правила Как тренироваться на беговой дорожке для лучшего результата (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ходьба может показаться простой тренировкой, но беговая дорожка может стать мощным инструментом в вашем фитнес-арсенале для похудения. Такой способ потери веса есть доступным для многих. Есть определенные правила, которые только ускорят все усилия

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Быстрая ходьба с короткими интервалами

Для этого нужно только ваше тело и беговая дорожка. Эта высокоинтенсивная тренировка предполагает короткие прыжки скорости с последующими медленными шагами для восстановления.

Это займет примерно 20 минут и предназначено для быстрого сжигания калорий.

Следуйте такому режиму тренировки:

  • Разминка: ходите в удобном темпе в течение 5 минут
  • Интервал скорости: идите как можно скорее в течение 1 минуты
  • Ходьба для восстановления: замедлитесь до умеренного темпа в течение 2 минут
  • Повторите интервал скорости и восстановление 6 раз

Ходьба с длинными интервалами

В этой тренировке используются более длительные интервалы, чтобы развивать выносливость и ускорять сжигание калорий. Основное внимание уделяется поддержанию стабильного, быстрого темпа с более продолжительными периодами усилий.

Тренировка предусматривает следующие действия:

  • Разминка: ходите в удобном темпе в течение 5 минут
  • Долгий интервал: пройдитесь быстро в течение 3 минут
  • Ходьба для восстановления: замедлитесь до умеренного темпа в течение 2 минут
  • Повторите длинный интервал и интервал обновления 5 раз

Тренировка на беговой дорожке поможет быстро похудеть: 4 простых правилаЗанятия спортом на беговой дорожке (фото: Freepik)

Ходьба на наклоне

Все нужно - это беговая дорожка с настройкой наклона. Эта тренировка использует силу ходьбы под наклоном, чтобы задействовать мышцы нижней части тела, в частности, ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и икры. Это занимает около 25 минут.

Схема тренировки такова:

  • Разминка: ходите под наклоном 0% в течение 5 минут в удобном темпе
  • Ходьба на наклоне: увеличьте наклон до 6-8% и пройдитесь быстро в течение 3 минут
  • Ходьба для восстановления: убавьте наклон до 2-3% и пройдитесь в среднем темпе в течение 2 минут
  • Повторите наклон и интервал обновления 5 раз

Во время ходьбы на наклоне сосредоточьтесь на слегка наклоне вперед, но не горбитесь.

Тренировка при ходьбе на наклоне в обратном направлении

Тренировка подразумевает ходьбу задним ходом на наклоне, что усложняет вашу координацию и уникально привлекает ваши мышцы. Это займет около 20 минут.

Следуйте следующей схеме:

  • Разминка: идите вперед в удобном темпе в течение 5 минут
  • Ходьба в обратном направлении: вернитесь и уходите назад под наклоном 4-6% в течение 1 минуты
  • Ходьба с наклоном вперед: вернитесь назад и ходите вперед под тем же наклоном в течение 3 минут
  • Повторите интервал наклона назад и вперед 5 раз

Во время такой ходьбы будьте особенно осторожны с опорой. При необходимости слегка возьмитесь за поручни, чтобы сохранить равновесие.

Ранее мы сообщали о 8 лучших упражнениях для похудения и улучшения здоровья после 50 лет.

Также читайте, до или после тренировки лучше есть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спортзал
NEWS
У Зеленского о передаче Ираном ракет РФ: Украине нужно разрешить бить по складах
У Зеленского о передаче Ираном ракет РФ: Украине нужно разрешить бить по складах