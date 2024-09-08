Тренировка на беговой дорожке поможет быстро похудеть: 4 простых правила
Ходьба может показаться простой тренировкой, но беговая дорожка может стать мощным инструментом в вашем фитнес-арсенале для похудения. Такой способ потери веса есть доступным для многих. Есть определенные правила, которые только ускорят все усилия
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Быстрая ходьба с короткими интервалами
Для этого нужно только ваше тело и беговая дорожка. Эта высокоинтенсивная тренировка предполагает короткие прыжки скорости с последующими медленными шагами для восстановления.
Это займет примерно 20 минут и предназначено для быстрого сжигания калорий.
Следуйте такому режиму тренировки:
- Разминка: ходите в удобном темпе в течение 5 минут
- Интервал скорости: идите как можно скорее в течение 1 минуты
- Ходьба для восстановления: замедлитесь до умеренного темпа в течение 2 минут
- Повторите интервал скорости и восстановление 6 раз
Ходьба с длинными интервалами
В этой тренировке используются более длительные интервалы, чтобы развивать выносливость и ускорять сжигание калорий. Основное внимание уделяется поддержанию стабильного, быстрого темпа с более продолжительными периодами усилий.
Тренировка предусматривает следующие действия:
- Разминка: ходите в удобном темпе в течение 5 минут
- Долгий интервал: пройдитесь быстро в течение 3 минут
- Ходьба для восстановления: замедлитесь до умеренного темпа в течение 2 минут
- Повторите длинный интервал и интервал обновления 5 раз
Занятия спортом на беговой дорожке (фото: Freepik)
Ходьба на наклоне
Все нужно - это беговая дорожка с настройкой наклона. Эта тренировка использует силу ходьбы под наклоном, чтобы задействовать мышцы нижней части тела, в частности, ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и икры. Это занимает около 25 минут.
Схема тренировки такова:
- Разминка: ходите под наклоном 0% в течение 5 минут в удобном темпе
- Ходьба на наклоне: увеличьте наклон до 6-8% и пройдитесь быстро в течение 3 минут
- Ходьба для восстановления: убавьте наклон до 2-3% и пройдитесь в среднем темпе в течение 2 минут
- Повторите наклон и интервал обновления 5 раз
Во время ходьбы на наклоне сосредоточьтесь на слегка наклоне вперед, но не горбитесь.
Тренировка при ходьбе на наклоне в обратном направлении
Тренировка подразумевает ходьбу задним ходом на наклоне, что усложняет вашу координацию и уникально привлекает ваши мышцы. Это займет около 20 минут.
Следуйте следующей схеме:
- Разминка: идите вперед в удобном темпе в течение 5 минут
- Ходьба в обратном направлении: вернитесь и уходите назад под наклоном 4-6% в течение 1 минуты
- Ходьба с наклоном вперед: вернитесь назад и ходите вперед под тем же наклоном в течение 3 минут
- Повторите интервал наклона назад и вперед 5 раз
Во время такой ходьбы будьте особенно осторожны с опорой. При необходимости слегка возьмитесь за поручни, чтобы сохранить равновесие.
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