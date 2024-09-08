Тренування на біговій доріжці допоможе швидко схуднути: 4 простих правила

Ходьба може здатися простим тренуванням, але бігова доріжка може стати потужним інструментом у вашому фітнес-арсеналі для схуднення. Такий спосіб втрати ваги є доступним для багатьох. Є певні правила, які лише пришвидшать усі зусилля

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Швидка ходьба з короткими інтервалами

Для цього потрібне лише ваше тіло та бігова доріжка. Це високоінтенсивне тренування передбачає короткі стрибки швидкості з наступними повільними кроками для відновлення.

Це займе приблизно 20 хвилин і призначено для швидкого спалювання калорій.

Дотримуйтесь такого режиму тренування:

Розминка: ходіть у зручному темпі протягом 5 хвилин

Інтервал швидкості: йдіть якомога швидше протягом 1 хвилини

Ходьба для відновлення: сповільніться до помірного темпу протягом 2 хвилин

Повторіть інтервал швидкості та відновлення 6 разів

Ходьба з довгими інтервалами

У цьому тренуванні використовуються триваліші інтервали, щоб розвивати витривалість і прискорювати спалювання калорій. Основна увага приділяється підтримці стабільного, швидкого темпу з більш тривалими періодами зусиль.

Тренування передбачає такі дії:

Розминка: ходіть у зручному темпі протягом 5 хвилин

Довгий інтервал: пройдіться швидко протягом 3 хвилин

Ходьба для відновлення: сповільніться до помірного темпу протягом 2 хвилин

Повторіть довгий інтервал і інтервал відновлення 5 разів

Заняття спортом на біговій доріжці (фото: Freepik)

Ходьба на нахилі

Все потрібно - це бігова доріжка з налаштуванням нахилу. Це тренування використовує силу ходьби під нахилом, щоб задіяти м’язи нижньої частини тіла, зокрема сідничні м’язи, підколінні сухожилля та литки. Це займає близько 25 хвилин.

Схема тренування така:

Розминка: ходіть під нахилом 0% протягом 5 хвилин у зручному темпі

Ходьба на нахилі: збільште нахил до 6-8% і пройдіться швидко протягом 3 хвилин

Ходьба для відновлення: зменшіть нахил до 2-3% і пройдіться в середньому темпі протягом 2 хвилин

Повторіть нахил і інтервал відновлення 5 разів

Під час ходьби на нахилі зосередьтеся на злегка нахилі вперед, але не горбтесь.

Тренування при ходьбі на нахилі у зворотному напрямку

Тренування передбачає ходьбу заднім ходом на нахилі, що ускладнює вашу координацію та унікально залучає ваші м'язи. Це займе близько 20 хвилин.

Дотримуйтесь такої схеми:

Розминка: ідіть вперед у зручному темпі протягом 5 хвилин

Ходьба у зворотному напрямку: поверніться і йдіть назад під нахилом 4-6% протягом 1 хвилини

Ходьба з нахилом вперед: поверніться назад і ходіть вперед під тим самим нахилом протягом 3 хвилин

Повторіть інтервал нахилу назад і вперед 5 разів