Тренування на біговій доріжці допоможе швидко схуднути: 4 простих правила
Ходьба може здатися простим тренуванням, але бігова доріжка може стати потужним інструментом у вашому фітнес-арсеналі для схуднення. Такий спосіб втрати ваги є доступним для багатьох. Є певні правила, які лише пришвидшать усі зусилля
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Швидка ходьба з короткими інтервалами
Для цього потрібне лише ваше тіло та бігова доріжка. Це високоінтенсивне тренування передбачає короткі стрибки швидкості з наступними повільними кроками для відновлення.
Це займе приблизно 20 хвилин і призначено для швидкого спалювання калорій.
Дотримуйтесь такого режиму тренування:
- Розминка: ходіть у зручному темпі протягом 5 хвилин
- Інтервал швидкості: йдіть якомога швидше протягом 1 хвилини
- Ходьба для відновлення: сповільніться до помірного темпу протягом 2 хвилин
- Повторіть інтервал швидкості та відновлення 6 разів
Ходьба з довгими інтервалами
У цьому тренуванні використовуються триваліші інтервали, щоб розвивати витривалість і прискорювати спалювання калорій. Основна увага приділяється підтримці стабільного, швидкого темпу з більш тривалими періодами зусиль.
Тренування передбачає такі дії:
- Розминка: ходіть у зручному темпі протягом 5 хвилин
- Довгий інтервал: пройдіться швидко протягом 3 хвилин
- Ходьба для відновлення: сповільніться до помірного темпу протягом 2 хвилин
- Повторіть довгий інтервал і інтервал відновлення 5 разів
Заняття спортом на біговій доріжці (фото: Freepik)
Ходьба на нахилі
Все потрібно - це бігова доріжка з налаштуванням нахилу. Це тренування використовує силу ходьби під нахилом, щоб задіяти м’язи нижньої частини тіла, зокрема сідничні м’язи, підколінні сухожилля та литки. Це займає близько 25 хвилин.
Схема тренування така:
- Розминка: ходіть під нахилом 0% протягом 5 хвилин у зручному темпі
- Ходьба на нахилі: збільште нахил до 6-8% і пройдіться швидко протягом 3 хвилин
- Ходьба для відновлення: зменшіть нахил до 2-3% і пройдіться в середньому темпі протягом 2 хвилин
- Повторіть нахил і інтервал відновлення 5 разів
Під час ходьби на нахилі зосередьтеся на злегка нахилі вперед, але не горбтесь.
Тренування при ходьбі на нахилі у зворотному напрямку
Тренування передбачає ходьбу заднім ходом на нахилі, що ускладнює вашу координацію та унікально залучає ваші м'язи. Це займе близько 20 хвилин.
Дотримуйтесь такої схеми:
- Розминка: ідіть вперед у зручному темпі протягом 5 хвилин
- Ходьба у зворотному напрямку: поверніться і йдіть назад під нахилом 4-6% протягом 1 хвилини
- Ходьба з нахилом вперед: поверніться назад і ходіть вперед під тим самим нахилом протягом 3 хвилин
- Повторіть інтервал нахилу назад і вперед 5 разів
Під час такої ходьби будьте особливо обережні з опорою. Якщо необхідно, злегка візьміться за поручні, щоб зберегти рівновагу.
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