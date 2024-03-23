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Тренер развенчал популярный миф, который мешает людям похудеть. В него верят почти все

Суббота 23 марта 2024 09:31
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Тренер развенчал популярный миф, который мешает людям похудеть. В него верят почти все Что нужно знать о продуктах с "отрицательной калорийностью" (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Виктор Мандзяк

Все, кто хоть раз соблюдал диету, слышал о продуктах с "отрицательной калорийностью", которые можно есть много и при этом худеть. Но так ли все просто на самом деле?

О том, что нужно знать о продуктах с "отрицательной калорийностью", пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию спортивного тренера Виктора Мандзяка в Instagram.

Что нужно знать о продуктах с "отрицательной калорийностью"

"Королевой продуктов с "отрицательной калорийностью" считается сельдерей. Посмотрев на ее калорийный состав, можно ахнуть от увиденного - 13 ккал/100 г, еще и содержит клетчатку. Это мегадиетический продукт", - говорит тренер.

Мандзяк объясняет, может ли сельдерей больше сжигать калорий, чем давать организму.

"Специфически динамическое действие пищи (СДДИ) - количество энергии, которую расходует организм на усвоение продукта. Говорят, что есть продукты, которые имеют СДДИ меньше 100%. То есть сельдерей, грейпфрут, помидор и огурец якобы тратят больше калорий на свое усвоение, чем дают организму", - говорит эксперт.

Он добавляет, что ученые провели исследования на ящерицах, которых заставляли есть сельдерей и подобные продукты, а затем измеряли метаболизм. Они пришли к следующим выводам:

  • сельдерей - 41,8%
  • брокколи - 37,5%
  • яблоко - 35%
  • морковь - 37,6%
  • грейпфрут - 34,1%
  • помидор - 36,9%
  • огурец - 36,7%

Так бывают ли продукты с "отрицательной калорийностью"

"Мы видим, что эти продукты сжигают много калорий, но нигде не видим показателя 100%. Поэтому сказка от "экспертов" по здоровому питанию о продуктах с "отрицательной калорийностью" не выдержала проверки", - отмечает Мандзяк.

Тренер также отмечает, что сама идея с продуктами с "отрицательной калорийностью" абсурдна, поскольку пища должна обогащать организм калориями, а не забирать их.

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Раньше мы писали о том, как выбрать правильную диету, чтобы не навредить здоровью.

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