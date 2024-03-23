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Тренер розвіяв популярний міф, який заважає людям схуднути. У нього вірять майже всі

Субота 23 березня 2024 09:31
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Тренер розвіяв популярний міф, який заважає людям схуднути. У нього вірять майже всі Що треба знати про продукти із "від'ємною калорійністю" (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Віктор Мандзяк

Усі, хто хоч раз колись дотримувався дієти, чув про продукти із "від'ємною калорійністю", які можна їсти досхочу і при цьому худнути. Але чи дійсно все так просто?

Про те, що треба знати про продукти із "від'ємною калорійністю", пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію спортивного тренера Віктора Мандзяка в Instagram.

Що треба знати про продукти із "від'ємною калорійністю"

"Королевою продуктів із від'ємною калорійністю вважається селера. Подивившись на її калорійний склад, можна ахнути від побаченого - 13 ккал/100 г, ще й містить клітковину. Це мегадієтичний продукт", - каже тренер.

Мандзяк пояснює, чи може селера більше спалювати калорій, ніж давати організму.

"Специфічно динамічна дія їжі (СДДЇ) - кількість енергії, що витрачається організмом на засвоєння продукту. Кажуть, що є продукти, які мають СДДЇ менше 100%. Тобто селера, грейпфрут, помідор і огірок начебто витрачають більше калорій на своє засвоєння, ніж дають організму", - говорить експерт.

Він додає, що вчені провели дослідження на ящірках, яких змушували їсти селеру та схожі продукти, а тоді вимірювали метаболізм. Вони дійшли наступних висновків:

  • селера - 41,8%
  • броколі - 37,5%
  • яблуко - 35%
  • морква - 37,6%
  • грейпфрут - 34,1%
  • помідор - 36,9%
  • огірок - 36,7%

Тож чи бувають продукти із "від'ємною калорійністю"

"Ми бачимо, що ці продукти спалюють багато калорій, але ніде не бачимо показника 100%. Тож казочка від "експертів" зі здорового харчування про продукти із "від'ємною калорійністю" не витримала перевірки", - наголошує Мандзяк.

Тренер також зазначає, що сама ідея з продуктами із "від'ємною калорійністю" є абсурдною, оскільки їжа має збагачувати організм калоріями, а не забирати їх.

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