Тренер рассказал, действительно ли "широкая кость" мешает похудеть. Ответ вас удивит
Многие люди, страдающие лишним весом, жалуются, что им мешает похудеть "широкая кость". Впрочем, существует ли вообще такое понятие и, может ли оно влиять на процесс борьбы с избыточным весом.
Об этом рассказал тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Instagram.
Что такое "широкая кость"
"Кости - часть опорно-двигательного аппарата. Мускулы используют их как рычаги, это позволяет человеку бегать, ходить, прыгать и т.д. Словосочетание "широкая кость" предполагает то, что некоторые люди могут иметь удивительно объемный и тяжелый скелет, что обуславливает большую массу тела", - пишет тренер.
При этом Мандзяк отмечает, что высушенный скелет человека весит 2,5-4 кг.
"Мокрые" кости весят вдвое больше. Большая разница в массе скелета обусловлена в основном полом и физической активностью. Но вряд ли разницу в массе скелета в пару килограммов может объяснить размер джинсов ХХXL", – говорит эксперт.
Действительно ли "широкая кость" не позволяет похудеть
Тренер подчеркивает, что не бывает широкой кости и она не способна объяснить вариативность объемов тела в популяции людей.
"Конечно, у нас всех разная форма таза, грудной клетки, ширина плеч, рост, длина сегментов тела, мышечная масса и т.д. И конечно, это все влияет на форму тела. Но основной фактор, который влияет на вариативность формы тела среди людей - количество жира в организме. Кости не могут объяснить охват талии в 100 сантиметров", - отмечает тренер.
Также он добавляет, что лишний вес - это всегда жир, не мышцы, не кости, а жир, которого слишком много.
"На массу тела влияет генетика. Человек может пробовать худеть, но действует неоптимально или совсем непонятно. При этом отмечу, что люди с ожирением - не ленивые лица без силы воли. Они нормальны, как и все остальные. А лишний вес поддается коррекции, особенно если сделать все грамотно", - говорит Мандзяк.
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