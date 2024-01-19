Тренер по фитнесу рассказал, как сжигать калории даже во время отдыха

Что нужно знать про тренировки

Хотя кардиотренировки изначально могут сжигать больше калорий, не стоит недооценивать влияние силовых тренировок на ваш метаболизм.

Кардиотренировки, включающие бег трусцой и прыжки на скакалке, эффективны для похудения, а силовые тренировки могут помочь вам похудеть во время отдыха.

"Силовые тренировки (также известные как тренировки с отягощениями или мышечные тренировки) могут повысить скорость метаболизма - скорость, с которой ваше тело сжигает калории для поддержания повседневной деятельности и основных функций. Таким образом, даже когда вы расслабляетесь после тренировки, ваше тело продолжает эффективно сжигать калории", - сказал тренер.

Недавнее исследование, посвященное тренировкам с отягощениями у женщин, показало, что их общий базальный уровень метаболизма оставался повышенным в течение 48 часов после тренировки.

Силовые тренировки не только помогают вам похудеть в долгосрочной перспективе, но и помогают нарастить силу, кости становятся крепче, а упражнения повышают настроение.

Основные силовые упражнения

Основой силовых упражнений являются - становая тяга, румынская тяга, сгибания рук на бицепс с гантелями, приседания со штангой или грифом и другие.