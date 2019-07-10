Вимагають віддати борги родича: українцям розповіли, як захиститися від колекторів

Фото: колаж РБК-Україна

Швидкі кредити можуть обманом змушувати віддати нерухомість за борги

Українці все частіше стали користуватися послугами контор, що надають швидкі кредити. Цьому зокрема сприяє і підвищення плати за комунальні послуги. І хоча "дорогий" зимовий період настане не завтра - все одно корисно дізнатися - як іноді можуть відгукнутися "швидкі гроші", на що здатні колектори та як убезпечити себе від їх надмірних апетитів.

Зазначимо, що інколи громадяни стикаються з такими випадками, коли колектори вимагають повернути неіснуючі борги, а самі люди навіть ніколи не брали кредитів. Іноді позичальники змушують розрахуватися з боргами родичів, які можуть накопити серйозні суми боргів. Одним з таких прикладів став випадок в Києві, пов'язаний із конторою "В", передає "КП в Україні".

Ветеран АТО на Донбасі Андрій, який 4 роки був на фронті, після демобілізації повернувся до столиці. Чоловік не захотів повертатися на попередню роботу електриком у науковий інститут, а на нових місцях надовго не затримувався. Він став брати гроші в кредит, почав вживати наркотики, потім став постійним клієнтом кіосків з "швидкими грошима", яких повно в місті.

Його мама розповіла, що на сина приватизована одна четверта двокімнатної квартири, і колектори стали дзвонити по ночах, вибити двері, погрожували і обіцяли продати квартиру за борги. За кілька місяців жінка виплатила їм близько 100 тисяч гривень. Але чоловік і далі брав гроші у цієї контори.

Жінка звернулася до поліції. За даними Держреєстру судових рішень, проти цієї контори "В" у різних областях України відкрито до десятка кримінальних справ за заявами людей, на яких оформляли кредити без відома. У той же час інформації щодо вироків нічого не вдалося знайти. Компанія продовжує працювати.

Юристи заявляють, що борг родича можна не віддавати, якщо немає договору про поруку. За словами адвоката Ростислава Кравця, у "Швидких грошах" такі документи не оформлюють, і ані рідні, ані друзі не повинні платити за кредитора.

"Якщо на вас напали, давайте рішучу відмову, а в разі тиску викликайте поліцію. Лихварі зазвичай відстають", - наголосив він.

Ілюстративне фото: twitter.com/CreditsMoney

Щодо ситуації з нерухомістю він заявив, що на частину квартири, яка належить боржникові, можуть накласти арешт, але для її продажу потрібно її виділити, а цим ніхто не займається.

"Тому подібні спори безперспективні. Єдине, господарям житла, частину якого перебуває під арештом, проблематично буде її продати", - додав він.

Союз контор із надання кредитів регулює Нацкомфінпослуг, розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ. Він додав, що в даний час цей регулятор "відмирає, фінансові компанії повинні відійти під контроль НБУ, але поки процедура затягується".

"У цей перехідний період утворився "сірий ринок", де немає контролю, правил гри, санкцій", - зазначив експерт.

Виробництва відкривають за фактом, а це не є підставою для відкликання ліцензії та припинення діяльності підприємства. Слідство може тривати роками, а якщо справа навіть доходить до суду, то розвалиться. Без державного регулятора, без чітких правил діяльності "фінансова махновщина" буде продовжуватися, підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як колектори вибивають гроші з беззахисних людей.

А також розповідали, що колектори "поховали" дитини через борги батьків.