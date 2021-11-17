Вимагають дій від РНБО: у Києві продовжуються мітинги проти Загіда Краснова

Раніше мітингувальники збиралися під будинками МВС та СБУ з вимогами застосувати до "вічного кандидата в мери" санкції. Учасники акції протесту вважають, що він досить давно веде бізнес із РФ і пов'язаний із сепаратистом Царьовим.

Мітинги все ще продовжуються. Наразі активісти вимагають вжиття будь-яких заходів від РНБО.