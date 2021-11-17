Вимагають дій від РНБО: у Києві продовжуються мітинги проти Загіда Краснова

У Києві продовжуються акції протесту проти Загіда Краснова, одіозного депутата міськради Дніпра та бізнесмена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наше місто".
Раніше мітингувальники збиралися під будинками МВС та СБУ з вимогами застосувати до "вічного кандидата в мери" санкції. Учасники акції протесту вважають, що він досить давно веде бізнес із РФ і пов'язаний із сепаратистом Царьовим.
Мітинги все ще продовжуються. Наразі активісти вимагають вжиття будь-яких заходів від РНБО.
До приходу в політику діяльність Загіда Краснова була далеко не райдужною. Десятки джерел та скани міліцейських зведень говорять про те, що він займався рекетом дрібних підприємців та шахрайством.
Загід - це прізвисько, яке Загід Краснов отримав в ОЗУ авторитету Мухтара. Дагестанський кримінальний авторитет Мухтар Магомедов помер під час так званої "дніпропетровської бійні". Загід зайняв його місце.