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Вимагають дій від РНБО: у Києві продовжуються мітинги проти Загіда Краснова

Автор: Наталія Гурковська

У Києві продовжуються акції протесту проти Загіда Краснова, одіозного депутата міськради Дніпра та бізнесмена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наше місто".

Раніше мітингувальники збиралися під будинками МВС та СБУ з вимогами застосувати до "вічного кандидата в мери" санкції. Учасники акції протесту вважають, що він досить давно веде бізнес із РФ і пов'язаний із сепаратистом Царьовим.

Мітинги все ще продовжуються. Наразі активісти вимагають вжиття будь-яких заходів від РНБО.

До приходу в політику діяльність Загіда Краснова була далеко не райдужною. Десятки джерел та скани міліцейських зведень говорять про те, що він займався рекетом дрібних підприємців та шахрайством.

Загід - це прізвисько, яке Загід Краснов отримав в ОЗУ авторитету Мухтара. Дагестанський кримінальний авторитет Мухтар Магомедов помер під час так званої "дніпропетровської бійні". Загід зайняв його місце.

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Дніпро