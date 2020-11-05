Вимагає роздягнутися: у Києві злочинець почав полювання на жінок

У Києві злочинець полює на жінок з метою наживи (колаж РБК-Україна)

У столиці з'явився злочинець, що нападає на жінок

У Києві з'явився злочинець, який нападає на жінок з корисливою метою. Зловмисник підстерігає своїх жертв, а потім за допомогою зброї загрожує вбити. Він вимагає, щоб жінки роздягалися, а потім віддавали йому цінні речі.

Як повідомляє "Обозреватель", вже два таких випадки сталися в Солом'янському районі столиці, решта-в інших. Останній напад стався 3 листопада у Солом'янському районі. 48-річна жінка поверталася додому йшла по вулиці Генерала Тупікова, коли на неї напав молодий чоловік з пістолетом.

Він наставив на жертву зброю і зажадав віддати сумку. Однак жінка не розгубилася і стала голосно кликати на допомогу. Грабіжник злякався і швидко втік.

А ось попередній напад стався 24 жовтня в тому ж районі, але на вулиці Солом'янській. 48-річна жінка, на яку напав грабіжник, описала, що йому приблизно 25-30 років, на обличчі була маска. Причому в цей раз він напав близько 7 годин ранку.

Наголошується, що невідомий приставив пістолет до голови жертви і зажадав стати на коліна і роздягнутися. Потім повалив жертву на землю. На щастя, повз проїжджала машина, вона і налякала злочинця.

Він забрав у жінки золоті сережки, вихопив сумку з документами і грошима, а потім втік у невідомому напрямку.

Якщо грабіжника зловлять - йому загрожує до семи років за ґратами, поки поліція шукає злочинця - жінкам радять бути дуже обережними.

Як ми раніше писали у Києві повідомили про нахабних злодіїв які промишляють тим, що крадуть цінні речі з спортклубів. Зловмисники зламують шафки в роздягальні і беруть все, що їм хочеться.