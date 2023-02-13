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Не надо фиксировать язык: медики рассказали, как помочь человеку при эпилептическом приступе

Какую помощь следует оказать при эпилептическом приступе (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Эпилептический приступ с больным может случиться в любой момент и в любом месте. В это время рядом с человеком может не быть близких, которые умеют оказывать помощь в этом состоянии. Поэтому очень важно, чтобы каждый знал, как поступать в таких ситуациях - что можно и нельзя делать, чтобы не навредить больному.

О том, как оказать помощь при эпилептическом приступе и в каких случаях нужно вызвать скорую, рассказали на канале Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

Как оказать помощь при эпилептическом приступе

Эпилепсия - одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире. Она может проявляться как незначительный и непродолжительный тонус некоторых мышц или наоборот - полное расслабление. Или "провалы" в памяти, продолжающиеся несколько секунд.

Наиболее опасны судороги всего тела, которые могут начаться в любой момент - на улице, в транспорте или на работе. Тогда человек падает и может травмироваться.

Помочь человеку с приступом может каждый - надо убрать вокруг предметы, о которые можно пораниться, и подержать голову, чтобы она не стучался о землю. Не давать никаких лекарств и не пытаться "зафиксировать" язык - в этом нет смысла.

Чего нельзя делать

  • Силой сдерживать судорожные движения.
  • Пытаться раскрыть человеку рот подручными средствами - это может вызвать травму или перелом челюсти.
  • Пытаться зафиксировать язык. Во время судорог он находится в тонусе и не может перекрыть дыхательные пути.
  • Вливать человеку в рот жидкость или любое лекарство.

Когда следует звонить 103

  • Если приступ длится 5 минут или дольше.
  • Если вы знаете, что такой приступ у человека происходит впервые.
  • Если человек получил травму в результате падения.
  • Приступы повторяются так часто, что человек не успевает прийти в сознание.
  • Если приступ произошел у беременной.
  • Если вы знаете, что у человека диабет.
  • Если судороги начались у незнакомого человека и вы не знаете, связаны ли они с эпилепсией.

Ранее мы рассказывали о том, от применения каких препаратов предостерегает врач.

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