Травмує дітей: Мосійчук впав в істерику через гей-парад в Києві

Народний депутат обізвав представників меншин збоченцями і дегенератами
Народний депутат Ігор Мосійчук, який нещодавно побив лідера Радикальної партії України Олега Ляшка, звернувся до суду, щоб заборонити в Києві проведення ЛГБТ-параду. Про це Мосійчук повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Нардеп зазначив, що проведення ЛГБТ-параду у столиці ображає всіх українців і здатний травмувати психіку дітей.
"Твердо переконаний, що проведення шабашу збоченців в центрі столиці суперечить християнській моралі, травмує психіку українських дітей, і ображає всіх українців! Судова заборона гей-параду не тільки морально захистить маленьких українців від впливу збоченців і дегенератів, але і захистить їх від розлючених традиціоналістів!" – написав Мосійчук.
Він назвав такий марш – зборищем збоченців і висловив надію на те, що Окружний суд міста Києва заборонить ЛГБТ-марш, який запланований на 23 червня.
Скріншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)
В коментарях під постом народного депутата виникла ціла дискусія. Частина користувачів підтримала таку ініціативу Ігоря Мосійчука, а частина висловилася категорично проти і пояснила нардепу, що це не по-європейськи.
Скріншот коментарів (facebook.com/igor.mosijcuk)
Скріншот коментарів (facebook.com/igor.mosijcuk)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що экс-нардеп облив водою блогера в прямому ефірі.
А також ми розповідали про те, що нардеп Мосійчук влаштував скандал в прямому ефірі.