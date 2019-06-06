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Травмує дітей: Мосійчук впав в істерику через гей-парад в Києві

STYLERЖиття    06.06.2019 - 15:31
Травмує дітей: Мосійчук впав в істерику через гей-парад в Києві
Мосійчук вимагає заборонити ЛГБТ-паради (Колаж РБК-Україна)

Народний депутат обізвав представників меншин збоченцями і дегенератами

Народний депутат Ігор Мосійчук, який нещодавно побив лідера Радикальної партії України Олега Ляшка, звернувся до суду, щоб заборонити в Києві проведення ЛГБТ-параду. Про це Мосійчук повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Нардеп зазначив, що проведення ЛГБТ-параду у столиці ображає всіх українців і здатний травмувати психіку дітей.

"Твердо переконаний, що проведення шабашу збоченців в центрі столиці суперечить християнській моралі, травмує психіку українських дітей, і ображає всіх українців! Судова заборона гей-параду не тільки морально захистить маленьких українців від впливу збоченців і дегенератів, але і захистить їх від розлючених традиціоналістів!" – написав Мосійчук.

Він назвав такий марш – зборищем збоченців і висловив надію на те, що Окружний суд міста Києва заборонить ЛГБТ-марш, який запланований на 23 червня.

Травмує дітей: Мосійчук впав в істерику через гей-парад в Києві

Скріншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

В коментарях під постом народного депутата виникла ціла дискусія. Частина користувачів підтримала таку ініціативу Ігоря Мосійчука, а частина висловилася категорично проти і пояснила нардепу, що це не по-європейськи.

  • Це якось не по-європейськи.
  • Пропаганда "збочень" шляхом їх заборони.

Травмує дітей: Мосійчук впав в істерику через гей-парад в КиєвіТравмує дітей: Мосійчук впав в істерику через гей-парад в Києві

Скріншот коментарів (facebook.com/igor.mosijcuk)

  • Не чекала від вас такого. У мене є чудові друзі і я не готова плювати їм в обличчя. Одностатеві стосунки вибирають не тому, що так модно, а тому що така природа у цих людей. Цього не вчаться, як куріння чи пияцтва. Це явище серед інших біологічних видів. З цим народжуються.
  • Дуже хороший вчинок.
  • Кому ці паради шкодять. Живуть собі люди своїм життям, нехай живуть. Вони такі, як є.

Травмує дітей: Мосійчук впав в істерику через гей-парад в КиєвіТравмує дітей: Мосійчук впав в істерику через гей-парад в Києві

Скріншот коментарів (facebook.com/igor.mosijcuk)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що экс-нардеп облив водою блогера в прямому ефірі.

А також ми розповідали про те, що нардеп Мосійчук влаштував скандал в прямому ефірі.

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