RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трансформация требуется везде. Оксен Лисовой рассказал, какие изменения ждут украинское образование

Как изменится система образования в Украине (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине продолжаются реформы в системе образования. Министр Оксен Лисовой убежден, что внедрять изменения нужно на всех этапах одновременно, ведь они тесно связаны между собой. Речь идет о дошкольном, общем среднем и профессиональном или академическом образовании.

Об этом он рассказал в студии "Сніданку з 1+1".

Какие преимущества украинского образования

По словам министра, лучшее, что есть в украинских школах, садах и ВУЗах, это люди.

"Последние годы - речь о ковиде и вызовах войны - проявили невероятную устойчивость наших людей. Каждый раз, когда я говорю о каких-то проблемах и трансформациях, в которых требуется образование, какие-то изменения, я прежде всего говорю о том, что у нас прекрасные люди в образовании, сохранившие постоянство системы, учебный процесс, свои заведения", - отметил он.

Но, конечно, образование нуждается в изменениях. Министр отмечает, что в этом случае речь идет не только об украинском образовании.

"Любая система образования должна постоянно работать над своей модернизацией. Потому что образование - это то, что готовит человека к завтрашнему дню. Если мы действительно хотим изменить систему образования, мы должны постоянно заниматься трансформацией сразу всех отраслей", - объяснил глава МОН.

Изменения в системе украинского образования

  • Дошкольное образование

Оно имеет достаточное количество проблем, но вместе с тем очень большое значение. Качественное дошкольное образование - это основа ребенка для дальнейшего движения, успеха в школе в жизни.

Кроме того, это еще и возможность самореализовываться родителям и выходить на рынок труда.

"Конкретно сейчас мы обсуждаем с экспертами тот комплекс реформ, который мы будем проводить, открываем доступ частной инициативе в организации дошкольных учебных заведений, открываем быстрый доступ к профессии: быстрое обучение профессии воспитателя. Работаем над изменением социального статуса воспитателя дошкольного учреждения, то есть речь идет о заработной плате", - прокомментировал министр.

  • Общее среднее образование

В этой области идет восстановление Новой украинской школы (НУШ). Как сказал Оксен Лисовой, этот проект показал прекрасные результаты.

"Дети проучились в младшей школе, хорошие отзывы родителей, хорошая результативность детей в тех позициях, на которые была направлена реформа НУШ, вышли в базовую школу и проект остановился", - рассказал министр.

Он также добавил, что правительство выделило 1,5 миллиарда гривен на закупку необходимого оборудования для базовой школы и разграбленных школ на оккупированных территориях.

  • Профессиональное или академическое образование

Здесь система будет работать так: дети учатся до девятого класса, а после его окончания идут либо в академический лицей, либо в профессиональный колледж, где учатся еще три года.

Из профессионального колледжа они выходят с профессией на рынок труда, а из академического лицея - идут дальше в заведение высшего образования.

"Профтех образование, высшее образование и науку мы тоже трансформируем", - резюмировал Оксен Лисовой.

 

Раньше мы рассказывали, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году.

Читайте также о новом предмете в школах, где детей научат оказывать медицинскую помощь и управлять дронами.

Читайте РБК-Украина в Google News
школадітиОксен Лісовий