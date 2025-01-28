Microsoft рассматривает покупку TikTok: что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok, и отметил, что хотел бы видеть "конкурс предложений" за продажу приложения социальной сети.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британский сайт новостей BBC.
На вопрос журналистов о том, готовит ли американский техногигант заявку на приобретение, Трамп ответил: "Я бы сказал, да", добавив, что "многие компании проявляют большой интерес к TikTok".
И Трамп, и его предшественник Джо Байден на протяжении нескольких лет пытались заставить китайскую материнскую компанию TikTok, ByteDance, продать свои американские операции из соображений национальной безопасности.
Это произошло после того, как на прошлой неделе Трамп подписал указ об отсрочке запрета TikTok администрацией Байдена, из-за которого приложение на короткое время было отключено для 170 миллионов пользователей в Соединенных Штатах.
Несмотря на предоставление TikTok 75-дневной отсрочки, именно Трамп стал первым президентом, начавшим давление на ByteDance с целью продать приложение.
В августе 2020 года ByteDance предложила Microsoft рассмотреть возможность покупки TikTok, что генеральный директор американской компании позже назвал "самой странной вещью".
Позже TikTok выбрал в качестве потенциального партнера конкурента - компанию Oracle, однако эта сделка также не была заключена.
Трамп ранее заявлял, что ведет переговоры с несколькими сторонами о покупке TikTok, и ожидает принять решение о будущем приложения в течение следующих 30 дней. Представитель Microsoft заявил, что компании "пока нечего сообщить".
Ранее среди потенциальных покупателей TikTok упоминались миллиардер Фрэнк МакКорт и канадский бизнесмен Кевин О’Лири, известный как инвестор в шоу Shark Tank (американский аналог Dragon's Den).
Крупнейший YouTube-блогер в мире Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, также заявил о своем интересе к покупке TikTok после того, как несколько инвесторов связались с ним по поводу его твита, в котором он выразил заинтересованность.
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