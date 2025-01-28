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Microsoft рассматривает покупку TikTok: что известно

Трамп анонсировал возможную сделку между Microsoft и TikTok (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Президент США Дональд Трамп заявил, что Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok, и отметил, что хотел бы видеть "конкурс предложений" за продажу приложения социальной сети.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британский сайт новостей BBC.

На вопрос журналистов о том, готовит ли американский техногигант заявку на приобретение, Трамп ответил: "Я бы сказал, да", добавив, что "многие компании проявляют большой интерес к TikTok". 

И Трамп, и его предшественник Джо Байден на протяжении нескольких лет пытались заставить китайскую материнскую компанию TikTok, ByteDance, продать свои американские операции из соображений национальной безопасности. 

Отсрочка запрета и возможные переговоры  

Это произошло после того, как на прошлой неделе Трамп подписал указ об отсрочке запрета TikTok администрацией Байдена, из-за которого приложение на короткое время было отключено для 170 миллионов пользователей в Соединенных Штатах.  

Несмотря на предоставление TikTok 75-дневной отсрочки, именно Трамп стал первым президентом, начавшим давление на ByteDance с целью продать приложение. 

В августе 2020 года ByteDance предложила Microsoft рассмотреть возможность покупки TikTok, что генеральный директор американской компании позже назвал "самой странной вещью". 

Позже TikTok выбрал в качестве потенциального партнера конкурента - компанию Oracle, однако эта сделка также не была заключена. 

Трамп ранее заявлял, что ведет переговоры с несколькими сторонами о покупке TikTok, и ожидает принять решение о будущем приложения в течение следующих 30 дней. Представитель Microsoft заявил, что компании "пока нечего сообщить". 

Кто еще хотел купить TikTok 

Ранее среди потенциальных покупателей TikTok упоминались миллиардер Фрэнк МакКорт и канадский бизнесмен Кевин О’Лири, известный как инвестор в шоу Shark Tank (американский аналог Dragon's Den). 

Крупнейший YouTube-блогер в мире Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, также заявил о своем интересе к покупке TikTok после того, как несколько инвесторов связались с ним по поводу его твита, в котором он выразил заинтересованность. 

Мы также писали о возможных сценариях, если TikTok приобретет Илон Маск.

А еще у нас есть материал о том, как найти и очистить историю просмотров в TikTok, чтобы начать все с чистого листа.

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