Как изменились отношения Дональда Трампа и Мелании: от "тирании" до семейной идиллии

На президентских выборах в США после подсчета голосов стало известно, что Дональд Трамп одержал победу . 78-летний политик, который уже почти 20 лет в браке с Меланией, неоднократно оказывался в центре внимания не только как государственный деятель, но и как лицо с бурной семейной жизнью.

Что известно об истории его истории любви с Меланией - РБК-Украина (проект Styler) рассказывает подробнее.

История знакомства

Дональд и Мелания познакомились в 1998 году на вечеринке в Нью-Йорке. Тогда Трамп уже был известным предпринимателем и находился в процессе развода с Марлой Мэйплз.

Мелания, являвшаяся популярной словенской моделью, сразу привлекла его внимание. Несмотря на скепсис окружающих, их отношения развивались, и в 2004 году Трамп сделал ей предложение.

В следующем году они устроили роскошную свадьбу во Флориде, которую посетили многие знаменитости, включая супругов Клинтонов. Впоследствии это вызвало удивление, если учитывать политическую конкуренцию между Трампом и Клинтон.

Пара познакомилась в конце 90-х (фото: Getty Images)

Скандалы вокруг супругов

Брак Дональда и Мелании часто становится объектом слухов и сплетен из-за отсутствия публичной близости и поведения во время официальных мероприятий. Еще в период прошлого президентства Трампа начали появляться предположения о возможных проблемах в их отношениях.

К тому же, обвинения в изменах, включая истории с моделью Карен Макдугал и порнозвездой Сторми Дэниелс, подлили масла в огонь. Мелания воздерживалась от комментариев, но ее молчание воспринималось как знак несогласия или отстраненности.

Слухи о разводе

После проигрыша на выборах в 2020 году снова появились слухи о возможном разводе. Некоторые источники утверждали, что Мелания может уйти от Трампа после окончания срока его президентства.

Западные СМИ продолжают называть их брак скорее союзом, нежели традиционным браком, хотя четких доказательств этому нет.

Вокруг супружеской пары существует много разнообразных слухов (фото: Getty Images)

Слухи о тирании в браке

Кроме того, некоторые источники, близкие к паре, заявляли, что Мелания находится под психологическим контролем своего партнера. Озвучивалось предположение, что Трамп может использовать свое влияние и власть для того, чтобы манипулировать женой и держать ее в определенных рамках. Но такие заявления не имели под собой никаких весомых доказательств.

Последние события

Недавно, после покушения на Дональда Трампа, Мелания публично продемонстрировала ему свою поддержку. Она не только опубликовала пост со словами поддержки, но и появилась с ним на сцене, что может свидетельствовать об их крепкой связи.

Несмотря на все слухи, пара остается вместе и демонстрирует по отношению к друг другу поддержку (фото: instagram.com/melaniatrump)

Что известно о других отношениях Дональда Трампа

Дональд Трамп был женат трижды. Первый его брак с Иваной Трамп длился более десяти лет, второй - с Марлой Мэйплз - был значительно короче. Брак с Меланией длится почти два десятилетия, и, несмотря на все слухи, они продолжают быть вместе.

Что известно о выборах в США

Они прошли во вторник, 5 ноября. Камала Гаррис представляла Демократическую партию, а Республиканскую - Дональд Трамп. Он уже объявил себя новоизбранным президентом, и официальная инаугурация пройдет в конце января.

Трампу удалось завоевать на выборах 277 голосов, а его конкурентке 224.