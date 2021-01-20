Трамп перед відходом з Білого дому звернувся до американців: я бився за вас

45-ий президент США Дональд Трамп звернувся до американців перед своїм відходом з Білого дому. Його промова була досить короткою. В ній він зазначив, що пишається тим, чого досяг разом з людьми за час президентства.

Відео з Трампом опубліковано на YouTube-каналі Білого дому.

"Ось я стою перед вами і пишаюся тим, що ми досягли. Разом. Ми зробили все, заради чого, власне прийшли в Білий дім. Все і навіть більше, ніж усі. На цьому тижні відбудеться церемонія вступу на посаду нової адміністрації. Ми сподіваємося на успіх у тому, щоб Америка й далі залишалася процвітаючою країною, в якій люди живуть спокійно. Ми бажаємо новій владі всього самого доброго і, головне, ми бажаємо їм удачі. Удача - це важливе, ключове слово в даному випадку", - сказав Трамп.

За словами 45-го президента, за час свого перебування на посаді він бився за США.

"Я бився за вас. Я боровся за ваші родини. Я воював за благополуччя нашої країни. Так, я виходив на битву за Америку і за цінності, які вона уособлює. Це країна сильних, гордих і вільних людей. Я готуюся передати владу новій адміністрації опівдні середи. Але той рух, який ми почали, який ми заснували - тут все тільки починається", - зазначив політик.

Також він зазначив, що пишається тим, що не розв'язав нових воїн.

"Я особливо пишаюся тим, що є першим президентом за кілька десятиліть, який не почав нових воєн", - сказав Трамп.

Дональд Трамп звернувся до американців з прощальною промовою

Інавгурація нового президента США Джо Байдена має відбутися у Вашингтоні 20 січня. Дональд Трамп відмовився бути присутнім на церемонії, тим самим перервавши одну з негласних традицій церемонії передачі влади, яка існувала понад півтора століття.

Як ми раніше писали, Меланія Трамп записала прощальне послання з Білого дому.