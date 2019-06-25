Трагедія в родині Єфремових: померла відома радянська актриса

Померла легендарна радянська акторка (pixabay.com)

Знаменитий актор Михайло Єфремов втратив матір

У Москві померла відома радянська і російська актриса Алла Борисівна Покровська, дружина Олега Єфремова і мати актора Михайла Єфремова. Вона не дожила кілька місяців до 82 років.

Алла Покровська народилася 18 вересня 1937 року в Москві, в сім'ї оперного режисера Бориса Покровського і режисера дитячого театру Анни Некрасової.

Алла Покровська в фільмі "Тормозной путь"

З дитинства мріяла стати актрисою, але за наполяганням батьків вступила на філологію. Через рік кинула навчання і почала займатися в театральному гуртку. Пізніше закінчила школу-студію МХАТ. Багато років пропрацювала в театрі "Современник", займалася викладанням в МХАТ.

Вийшла заміж за радянського актора, театрального режисера і педагога Олега Миколайовича Єфремова. У шлюбі у них народився син – Михайло Єфремов, який також став відомим актором.

Михайло Єфремов, син Алли Покровської (wikimedia.org)

На рахунку Алли Покровської понад 40 років роботи в театрі, більше 30 ролей. У кіно почала зніматися в 1965 році. Найбільш відомі її ролі – "Липневий дощ", "Щоденник директора школи", "Слідство ведуть Знавці", "Сімейна мелодрама", "Полювання на лисиць", "12 стільців", "Черчіль", "Висоцький. Дякую, що живий".

Також Алла Покровська займалася режисерською роботою і озвучувала мультфільми. Нагороджений державними орденами, нагородами і преміями.

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