Помер культовий радянський актор і секс-символ 80-х

Легендарний Андрій Харитонов помер у 59 років
Андрій Харитонов помер 59 років. Радянський актор театру і кіно, який народився в Києві, згорів від раку.
Глядачі пам'ятають Харитонова за такими фільмами, як "Овід", "Таємниця Чорних дроздів", "Людина-невидимка" та іншими. У 1980-х роках цей фатальний красень-інтелігент був справжнім секс-символом.
Андрій Харитонов (фото: facebook.com/Андрій Харитонов)
Про смерть Харитонова повідомив в Facebook режисер-документаліст Віталій Манський.
"Не стало Андрія Харитонова... Мої співчуття всім, хто його пам'ятає і любить", - написав він, підкріпивши до посту фото актора, зроблене рівно 40 років тому, під час зйомок "Овода" у Львові, коли режисер тільки познайомився з Андрієм Ігоровичем.
Скріншот поста (facebook.com/vitaliy.manski)
Пізніше інформацію про смерть актора підтвердила його дружина Ольга Смирягіна.
"Андрія сьогодні не стало... Пішов з життя всіма улюблений, талановитий і надзвичайно красивий чоловік. Низький уклін його колег по театру, друзям, глядачам, які допомогли нам прожити цей страшний рік", - написала жінка в соцмережі.
Похований Андрій Харитонов буде в Києві, де народився, закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого і отримав визнання.
Користувачі мережі сумують через смерть Харитонова.
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Нагадаємо, нещодавно Яніна Соколова розповіла, як дізналася про рак.