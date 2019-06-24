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У Росії знайдена мертвою відома співачка

STYLERЖиття    24.06.2019 - 14:40
У Росії знайдена мертвою відома співачка
Юлія Гольдіна (фото: instagram.com/informmator_samara)

Зникла на Волзі співачка Юлія Гольдіна знайдена мертвою

У Росії знайдена мертвою відома поп-співачка Юлія Гольдіна. Як пишуть росЗМІ, 28-річна артистка загинула в результаті зіткнення катера "Сільвер" та човен "Казанка" на Волзі.

Трагедія сталася ще 21 червня біля Самари в 300 метрах від берега. На човні "Казанка" знаходилися п'ять осіб, четверо з яких врятував очевидець, який пропливав поруч на моторному човні. Троє потрапили в лікарню з серйозними травмами. Юлія також була на "Казанці". Вона пропала безвісти. Тіло дівчини було знайдено лише 23 червня.

У Росії знайдена мертвою відома співачка

Юлія Гольдіна (фото: instagram.com/informmator_samara)

За інформацією видання "РИА Новости", пасажири човна були в сильному алкогольному сп'янінні.

 

Юлія Гольдіна (фото: instagram.com/informmator_samara)

Додамо, що Гольдіна виступала як сольна виконавиця, а також була вокалісткою групи Miracle Project. Разом з колективом вони виступали на фан-фестивалі під час Чемпіонату світу з футболу. Крім співочої кар'єри Юлія вела свій блог в Instagram і була справжньою зіркою в Самарі та інших містах.

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