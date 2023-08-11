Товар на "гарантии": вот как отремонтировать или заменить некачественную вещь бесплатно

Какие товары подлежат гарантии

Согласно ст. 1 Закона Украины "О защите прав потребителей", технически сложные бытовые непродовольственные товары широкого потребления состоят из узлов, блоков, комплектующих изделий, отвечают требованиям нормативных документов, сопровождаются эксплуатационными документами и на которые установлен гарантийный срок.

Перечень групп товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, утвержден постановлением КМУ № 23 от 16.03.2017.

К ним относятся холодильники, видеокарты, пылесосы, квадрокоптеры, фотокамеры, швейные машины, стиральные машины, принтеры, морозильные камеры, компрессоры, ноутбуки, планшеты, бойлеры, домофоны, телевизоры, мониторы, процессоры, смарт-часы, игровые приставки и другие.

Важно при покупке уточнять у продавца, подлежит ли товар гарантийному обслуживанию.

Если да, то согласно постановлению КМУ от 11 апреля 2002 г. N 506 продавец обязан:

в присутствии покупателя осуществить проверку товара на наличии документов, в том числе гарантийного талона, комплектности товара, указанной в документах

проинформировать потребителя о правилах пользования товаром

заполнить соответствующие разделы гарантийных талонов на обслуживание

выдать потребителю квитанцию или другой документ, удостоверяющий факт покупки товара

Сколько длится ремонт

Следует отметить, что товар должен быть отремонтирован в течение четырнадцати дней.

К тому же по письменному требованию потребителя на время ремонта предоставляется товар аналогичной марки. Для этого продавец или производитель обязаны иметь обменный фонд товаров.

В случае обнаружения в приобретенном товаре недостатков, не позволяющих использовать его в полной мере, необходимо обратиться: