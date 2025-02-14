Total white look: элегантный образ на День Валентина, который сможет повторить каждая

Если вы собираетесь на работу, а вечером у вас запланировано свидание или же небольшая вечеринка, советуем взять себе на заметку простое сочетание, которое продемонстрировала блогерша.



Стильный лук на День влюбленных (фото: instagram.com/anoukyve)

Она выбрала длинную атласную юбку и кардиган на пуговицах. Свой изысканный образ в белых оттенках она дополнила массивными браслетами-каффами, которые сейчас также в тренде.



Образ на День святого Валентина (фото: instagram.com/anoukyve)

Завершить образ Anouk Yve решила черными ткфлями-лодочками и небольшой сумкой, сыграв таким образом на контрасте. Впрочем, обувь и аксессуары тоже можно подобрать белого или молочного оттенка.



Total white look на День влюбленных (фото: instagram.com/anoukyve)

Для выхода в свет можно сделать простую прическу. Для этого необходимо слегка накрутить волосы, собрать их на затылке и закрепить. Дополнят образ утонченные серьги с мелкими камнями.



Образ на праздник (фото: instagram.com/anoukyve)

Как еще можно создать Total white look на День влюбленных

Основной акцент на белое

В этом образе вся одежда будет в белом цвете. Вы можете выбрать легкое платье, брюки с блузой или костюм, в зависимости от ваших предпочтений. Главное, чтобы белый был главным и единственным цветом.

Материалы

Легкие ткани, такие как шифон, атлас, кружево, шелк или органза, добавят образу легкости и романтичности. Эти материалы идеально подходят для Дня святого Валентина, создавая ощущение нежности.

Детали

Элементы кружева, оборки или жемчужные украшения придадут образу дополнительную элегантность и женственность.

Ювелирные изделия

В идеале выбирайте минималистичные аксессуары. Белый цвет сам по себе очень яркий, поэтому лучше выбрать серебряные или золотые украшения в тон образу. Легкие сережки, кольца или браслеты добавят завершенности, не перегружая look.

Сумка

Выбирайте белую или светлую сумку, которая будет сочетаться с вашим нарядом.



Лук на праздник (фото: instagram.com/anoukyve)