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Торгует носками возле метро. Журналисты пообщались с матерью Тищенко

Фото: Николай Тищенко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Мать скандального нардепа Николая Тищенко, Жанна, продает букетики из лаванды и носки, сражается с местными малолетними хулиганами и даже не знала, что сын под домашним арестом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на УНИАН.

Жанна Тищенко – родная мать одиозного народного депутата Николая Тищенко. О том, что женщина доживает жизнь в нищете, уже неоднократно писали СМИ. В молодости она работала фотографом в советском доме быта, которым руководил ее муж. Позже у Жанны Тищенко, по информации журналистов, диагностировали шизофрению. С тех пор сын не поддерживает с ней никаких контактов и не помогает.

"Я тоже фотокорреспондент и папарацци", - заявляет женщина в белой футболке корреспондентам, разыскавшим ее возле метро "Минская".

О себе женщина говорит, что "Колина мама бизнесмен, я пятьдесят лет в бизнесе". Что это за бизнес, помнят киевляне - в частности, те времена, когда Жанна Анатольевна "крышевала" ромов на местных рынках.

Теперь она прямо с земли пытается продавать носки и засушенные букеты. Медицинский диагноз объясняет его нестандартное поведение. Жанна Анатольевна называет своего сына военным и оправдывает избиение экс-бойца "Кракена" в Днепре.

Рассказ о своем бизнесе Жанна Тищенко прерывает жалобами на местных подростков, мешающих работать.

"Вот, зацените этих вылупок, которых кто посылает, чтобы они меня оскорбляли", - отмечает мать Тищенко.

Далее "Колина мама" входит в азарт и уже откровенно агрессивно нападает на мнимых "врагов" нардепа Тищенко. В ее голове это почему женщины.

Но, несмотря ни на что, Жанна Тищенко продолжает защищать сына. Под палящим солнцем, в плачевном состоянии, больная женщина все же уверяет, что Николай ей якобы помогает.

"Я знаю, что Коля всегда прав, всегда. Он очень умный, опытный человек и, чтобы не сделал, это все правильно", - добавила она.

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Елена Тищенко