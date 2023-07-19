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Топ вещей, которые опасно держать летом в машине. И вот почему

Какие вещи нельзя оставлять в авто (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Для многих водителей авто как второй дом - им очень удобно, когда все необходимые вещи всегда лежат под рукой. Однако есть определенные предметы, которые крайне опасно возить летом в автомобиле.

О том, какие вещи нельзя оставлять в салоне машины в жару, читайте ниже.

Лекарства

В жару температура воздуха в салоне автомобиля может повышаться до 70 градусов. И если вы оставите свои медикаменты в авто, то они, скорее всего, испортятся и потеряют свою эффективность. Соответственно, они в лучшем случае просто не помогут вам в нужный момент, в худшем - очень навредят здоровью. А если это произойдет еще и во время вождения авто, то велик риск возникновения аварии.

Большинство лекарств нужно хранить при температуре 25 градусов. Поэтому не возите с собой медикаменты летом. Эта рекомендация, конечно же, не касается дорожной аптечки - она всегда должна быть в авто.

Зажигалки и баллоны

Это правило все знают, но вот не все соблюдают его. Зажигалки категорически нельзя нагревать. Это касается и дезодорантов, освежителей воздуха, спреев для горла и любых баллонов со сжатым воздухом.

Под действием высоких температур такие баллончики могут взорваться и вызвать пожар.

Очки

Эта рекомендация особенно касается очков для зрения. Высокие температуры во время жары способны деформировать линзы в очках или вызвать определенное искажение изображения. А это очень опасно, поскольку у водителей должна быть четкая "картинка" на дороге, чтобы не создавать аварийных ситуаций.

Стеклянные бутылки

Такие бутылки под действием солнечных лучей не просто нагреваются, они создают эффект линзы, которая, в свою очередь, может вызвать пожар в салоне.

Если же не хотите отправляться в дорогу без воды, то лучше покупайте ее в пластмассовых бутылках. Если же берете стеклянную тару, то прячьте ее от солнечных лучей.

Электронная техника

В салоне также не стоит оставлять планшеты, телефоны, игрушки на батарейках и прочие гаджеты. Высокие температуры сильно вредят литиевым батареям этих устройств и сокращают срок службы техники.

Компания Apple даже предупреждает, что из-за жары их техника может испытать получить повреждения.

Раньше мы рассказывали о том, как экономить на топливе после повышения цен.

Читайте также о том, из-за каких ошибок при продаже машины владельцы теряют большие деньги.

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