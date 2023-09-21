Не только боль в груди: как на начальной стадии распознать инфаркт

Инфаркт миокарда или "сердечный приступ" - угрожающее жизни состояние, когда часть сердца человека теряет кровоснабжение и начинает умирать. Важно знать, какие причины приводят к такому опасному состоянию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост медицинского сообщества "Береги себя" в Telegram .

Что известно об инфаркте

Кардиолог Мария Павленко рассказала, что сердце, как и все другие органы, имеет свои сосуды. Они называются коронарными и снабжают сердцу кровью, а с ней - кислород и необходимые для жизнедеятельности вещества.

Если по каким-то причинам один из нескольких сосудов перекрывается, то останавливается поставка определенного участка сердца кислородом и нужными веществами.

Если это длится более 40 минут, может возникнуть значительное повреждение сердечной мышцы и до полного необратимого отмирания. Состояние, возникающее вследствие этого, называется инфарктом миокарда (ИМ).

Симптомы и последствия ИМ могут быть разными - от мгновенной смерти до бессимптомных случаев.

Какие причины возникновения

Наиболее распространенной причиной нарушения работы сосудов сердца и перекрытия их просвета является атеросклероз. Это процесс, возникающий из-за длительного отложения холестерина и вредных липидов из кровотока на внутренней стенке сосудов.

Со временем такие отложения увеличиваются и нарушают работу сердечных сосудов. Перед сердечным приступом одна из бляшек в сосуде может разорваться и полностью перекрыть ее просвет.

Другая причина - перекрытие сосудов сердца кровяным сгустком. Такое может произойти вследствие разных причин и заболеваниям организма. В частности, из-за сильного сужения коронарных сосудов, врожденных аномалий их структуры, травм и электролитного дисбаланса.

Основные признаки

К наиболее распространенным и характерным симптомам инфаркта миокарда относят боль в грудной клетке. Эта боль может быть чрезвычайно выраженной и сильной или ощущаться как незначительный дискомфорт.

Врач говорит, что человек может ощущать давление, жжение или сжатие в грудной клетке. Также боль может ощущаться не только в области груди, но и отдавать в левую руку, плечо, шею, челюсть и спину. Однако следует помнить, что не обязательно это может сопровождаться болью в грудной клетке.

Как предотвратить инфаркт миокарда

Существуют факторы риска, на которые каждый человек способен повлиять, чтобы предотвратить сердечный приступ. К ним относятся:

Курение - 1 из 5 смертей происходят из-за сердечного приступа. Риски развития сердечно-сосудистых заболеваний у курильщиков растут вдвое

Повышенное артериальное давление - важно следить за показателями своего давления

Сахарный диабет - своевременная диагностика и лечение поможет снизить риск возникновения заболевания сосудов

Повышенный вес тела и ожирение

Психологические факторы - депрессия и стрессовые события в жизни

Диета с большим количеством насыщенных жиров и соли, недостаточное количество фруктов и овощей в рационе

Недостаточная физическая активность - важно вести активный образ жизни и заниматься физической активностью

Употребление алкоголя - следует ограничивать употребление напитков

Также существует ряд факторов, которые невозможно изменить. К примеру, старший возраст и генетическая предрасположенность.

Как помочь человеку с инфарктом миокарда

Если вы заподозрили, что у вас или у человека рядом может быть инфаркт миокарда, немедленно позвоните в скорую. Ведь время имеет критическое значение.

Чем раньше будет предоставлена квалифицированная помощь, тем больше ее шансы на благоприятные последствия.

Если вы чувствуете симптомы ИМ, попробуйте сохранять спокойствие, сядьте или лягте и поднимите верхнюю часть тела.

Также, если у вас нет аллергии или других противопоказаний, можно принять таблетку аспирина.

При потере сознания и остановке дыхания необходимо обеспечить человека искусственной вентиляцией легких с помощью методов сердечно-легочной реанимации.