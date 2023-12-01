Топ полезных вещей, которые обязательно должны быть у младенца: список от педиатра

Семьям, у которых только что родился первый малыш, бывает трудно справляться с родительскими обязанностями. Облегчить это могут некоторые бытовые вещи, которые очень полезны при уходе за младенцами.

Список полезных вещей для новорожденных малышей делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию педиатра Виктории Сиротиной в Instagram .

Топ полезных вещей для младенца

Термометр и гигрометр. Первый измеряет температуру, а второй - влажность воздуха в помещении.

Увлажнитель воздуха. Особенно актуален в период отопительного сезона, рекомендуемая влажность воздуха 45-65%.

Одежда из 100% хлопка. Такие вещи должны иметь внешние швы, берите модели с короткими и длинными рукавами. Размер учитывайте согласно с ростом и весом малыша.

Пеленальный комод. Это эстетично, а главное удобно для ежедневного ухода за малышом, ваша спина вам скажет спасибо.

Подгузники. Есть одноразовые и многоразовые, попробуйте несколько производителей для выбора материала, который подойдет коже малыша, размером 1 или NB.

Спальный мешочек. Нервная система новорожденного не до конца сформирована, и легко возбуждаемая, поэтому рефлексы часто будят ребенка. Спальный конверт является отличным решением, дающим малышу возможность чувствовать себя в безопасности.

Детская коляска 3 в 1 - колыбель, автокресло и прогулочная коляска. Это необходимые вещи для прогулок и безопасного передвижения. Автокресло нужно взять уже в роддом, ведь дорога домой должна быть безопасной.

Термоковрик. Для гармоничного развития малыш должен проводить время на животе на твердой поверхности. Первые недели малыша - это может быть пеленальный столик, но после 1 месяца уже нужно больше пространства. Безопасным и идеальным вариантом является пол.

Контрастная книга. Малыш не сразу видит все цвета, лучше воспринимаются темные оттенки на белом фоне. Книгу можно поставить на игровой коврик или кроватку, это будет побуждать малыша поднимать голову и рассматривать рисунки.

Одежда для мамы для кормления. Нижнее белье и одежда помогут вам удобно кормить малыша где угодно. Учитывайте, что после рождения ребенка, изменение размера груди может быть даже в 4 размера.

Молокоотсос. Это удобное устройство, если вам необходимо сформировать банк молока или при необходимости подготовить порцию грудного молока на время вашего отсутствия. Однако чрезмерное сцеживание грудного молока приводит к его увеличению и чрезмерному накоплению. Перед использованием проконсультируйтесь обязательно с вашим педиатром - консультантом по грудному вскармливанию.