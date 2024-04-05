Топ-7 высококачественных смартфонов по цене до 8 тысяч гривен

В поисках идеального смартфона не обязательно переплачивать. Сегодняшний рынок предлагает множество высококачественных устройств, которые сочетают в себе передовые технологии и доступные цены.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о высококачественных смартфонах, которые стоят до 8 тысяч гривен.
При подготовке материала использовались следующие источники: CNET, Gizchina.
Этот смартфон предлагает широкие возможности для выполнения различных задач. Благодаря мощному процессору и быстрой оперативной памяти телефон отлично работает со многими приложениями одновременно, а также обеспечивает быстрый запуск игр и приложений.
6,6-дюймовый экран с разрешением Full HD+ отображает фото и видео с разрешением 2408×1080 пикселей. Процессор Exynos 850 и 4 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю и надежную работу в приложениях.
Основная камера 50 Мп + 5 Мп + 2 Мп и селфи-камера 13 Мп снимают в высоком разрешении. Благодаря аккумулятору емкостью 5 000 мА/ч пользователи могут смотреть видео до 20 часов без подзарядки.
Операционная система Android 13 обеспечивает работу Samsung Galaxy A14, интегрируется со всеми необходимыми сервисами Google, такими как Gmail, YouTube и Google Maps, а также поддерживает различные приложения из магазина Google Play.
Смартфон Moto G Play 2023 работает на базе восьмиядерного процессора SoC Mediatek Helio G37. В нем установлено 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти. Для расширения его постоянной памяти имеется слот microSD.
Moto G Play 2023 имеет большой 6,5"-экран с частотой обновления картинки 90 Гц. На девайс установлена аккумуляторная батарея емкостью 5 000 мА/ч, что обеспечивает смартфону при полном её заряде автономную работу в течение 2-х суток. В комплекте у него имеется также и зарядное устройство.
Девайс имеет тыльную тройную основную камеру и разъем для проводных наушников.
Смартфон Samsung A03s с HD+ диагональю 6.5 дюйма с V-образным вырезом воспроизводит четкое насыщенное изображение и позволяет полностью погрузиться в просмотр любимого контента.
Samsung A03s получил тройной блок камер с отличными характеристиками. Основной модуль 13 Мп позволяет получить отличные фото даже при недостаточном освещении. Макрокамера 2 Мп делает четкие и детализированные снимки крупным планом.
Батарея емкостью 5 000 мА/ч позволит в течение дня жить в привычном ритме и не думать о подзарядке.
Современный 8-ядерный процессор и до 4 Гб оперативной памяти позволяют смартфону отлично справляться с ресурсоемкими задачами. Сохраняйте не только необходимую, но и любую важную для вас информацию благодаря встроенной памяти до 64 Гб с возможностью расширения до 1 Тб.
6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей Galaxy A15 отличается непревзойденной четкостью даже под прямыми солнечными лучами благодаря технологии Vision Booster, плавной прокрутке с улучшенной частотой обновления 90 Гц, повышенной яркостью до 800 нит и ощущением комфорта в течение всего дня.
Galaxy A15 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой для создания шедевров, 5-мегапиксельной ультраширокоугольной и 2-мегапиксельной макрокамерой, а также 13-мегапиксельной передней камерой для создания селфи.
Восьмиядерный процессор гарантирует мощную производительность, а объем памяти и возможности хранения данных позволят всегда иметь под рукой все необходимые файлы.
Оставайтесь всегда наготове благодаря емкому аккумулятору на 5 000 мА/ч, который заряжается с помощью Super Fast Charging.
Благодаря обновлению операционной системы до 4 поколений и 5-летнему обслуживанию системы безопасности ваш Galaxy A15 будет дольше оставаться актуальным.
Этот недорогой телефон оснащен привлекательной 6,75-дюймовой яркой ЖК-панелью, которая затмевает конкурентов в том же ценовом диапазоне. Смартфон предлагает 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до впечатляющих 512 ГБ.
Питание TCL 40 XL осуществляется от мощного аккумулятора емкостью 5 000 мАч, который быстро заряжается при мощности 18 Вт, обеспечивая быструю подзарядку.
Тройная камера с основным объективом на 50 МП обеспечивает удовлетворительное качество фотосъемки. TCL 40 XL работает под управлением Android 13 и использует чипсет MediaTek Helio G37, обеспечивающий бесперебойную работу всей системы.
Дизайн BV5200 Pro безошибочно отражает его прочный характер, подкрепленный впечатляющими показателями долговечности. Он не только имеет степень защиты от пыли и воды IP68 и IP69K. Но он также имеет сертификат MIL-STD-810G, что указывает на его способность выдерживать падения с высоты до пяти футов.
Благодаря мощному аккумулятору емкостью 5 180 мА/ч и зарядке USB-C он обеспечивает длительное использование. Чипсет MediaTek Helio G35 в сочетании с 4 ГБ ОЗУ (и дополнительными 3 ГБ виртуальной памяти, всего 7 ГБ) и 64 ГБ расширяемой памяти (до 1 ТБ) обеспечивают высокую и универсальную производительность.
Nokia G100 оснащен тем же 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ 720x1600 пикселей. Он также оснащен процессором Snapdragon 662, 3 ГБ/4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ/128 ГБ расширяемой памяти (до 512 ГБ). К сожалению, быстрой зарядки нет, но вам не придется слишком с ней возиться благодаря большой батарее емкостью 5 000 мА/ч.
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