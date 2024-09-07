Топ-7 птиц, которые станут вашими лучшими друзьями

Волнистые попугайчики

Волнистые попугайчики являются одними из самых популярных домашних птиц в мире, и это не без причины. Они могут быть очень дружескими и ласковыми, если их правильно приручить и ухаживать. Эти птички любят щебетать и могут жить как в одиночку, так и в паре.

Волнистые попугайчики небольшие и неприхотливые в уходе, а также хорошо учатся. Они могут выполнять множество забавных трюков, даже разговаривать. Это отличный выбор для тех, кто только начинает ухаживать за птицами.

Волнистый попугай (фото: freepik.com)

Корелла

Корелла - отличный выбор для тех, кто хочет дружелюбную и ласковую птичку. Они очень эмоциональны, а челка показывает настроение.

Хотя они обычно не говорят, кореллы хорошо учатся свистеть и имитировать звуки, как дверные звонки или телефоны. Они подходят для новичков и лучше держать их парами, потому что не любят оставаться в одиночестве.

Корелла (фото: Википедия)

Какаду

Если вам нравятся большие и ласковые птицы, какаду могут стать отличным выбором. Они очень привязываются к своим хозяевам и любят проводить с ними много времени.

Важно иметь достаточно времени для общения с какаду, иначе они могут впасть в депрессию. Без должного внимания какаду могут начать выщипывать свои перья или вести себя разрушительно. Эти птицы больше подходят для опытных владельцев, чем для новичков.

Какаду (фото: freepik.com)

Гиацинтовый ара

Гиацинтовые ара, известные как "нежные гиганты", являются самыми большими попугаями для домашнего содержания. Эти дружеские и дружелюбные птицы обожают проводить время, играя и обнимаясь со своими хозяевами.

Из-за их большого размера возможно трудно обеспечить им надлежащее жилье. Но те, кто сможет удовлетворить их потребности, получат невероятные отношения со своим пернатым другом. Гиацинтовые ара лучше всего подходят для опытных владельцев птиц.

Ара (фото: freepik.com)

Эклектус

Попугай-эклектус, обитающий в тропических лесах Соломоновых островов, отличается ярким половым диморфизмом: самцы имеют ярко-зеленое оперение, а самки - красное.

Эти большие попугаи очень дружелюбны и умны, но им лучше жить в спокойной атмосфере, поскольку шум и суматоха могут их огорчить. Они чувствуют себя удобно в среде с большой социализацией и стабильным режимом дня. Эклектусы быстро учатся говорить, но обычно не так шумны, как другие виды попугаев.

Эклектус (фото: Википедия)

Неразлучники

Неразлучники, или карманные попугаи - это маленькие и яркие птицы с сильным характером. Они могут быть игривыми и веселыми, а также формировать тесную связь со своими хозяевами. Однако, если их не воспитывать правильно с раннего возраста, они могут проявлять негативное поведение, такое как ревность и агрессия.

Если вы готовы потратить время на их приручение, неразлучники будут отличными питомцами даже для новичков. Лучше всего держать их парами, чтобы они не скучали поодиночке.

Неразлучники (фото: Википедия)

Африканский серый попугай

Африканские серые попугаи или жако, родом из тропических лесов Центральной Африки. Это большие и умные птицы, требующие много внимания и ухода. Они быстро учатся имитировать звуки и язык, но могут стать шумными и вредить себе, если их игнорировать.

Чтобы эти птицы были счастливы, важно каждый день взаимодействовать с ними, заниматься обучением и играть. Из-за своего большого размера им нужна просторная клетка, и они лучше подходят для опытных владельцев птиц.

Жако в природе (фото: Википедия)