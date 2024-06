Топ-5 женских комплиментарных духов, которые сведут с ума мужчин

Топ-5 лучших женских комплиментарных духов

Chanel Coco Mademoiselle

На первом месте - фундаментальная классика парфюмерии, которая никогда не выйдет из моды. Да, речь о Chanel, а именно аромат Coco Mademoiselle.

Это база, мастхэв, называйте как хотите. Но он настолько обольстительный и шлейфовый, что не оставит равнодушным никого.

Первоначальные ноты - апельсин, бергамот, в нотах сердца - жасмин и роза, в основных аккордах невероятные пачули и цитрус.



Tom Ford Tobacco Vanille

Парфюм страсти, сексуально-неугомонный, совсем не тихий. Этот аромат не шепчет, а кричит от страсти. Заявленный как унисекс, но очень подходит женщинам, предпочитающим оставить упоминание о себе и подчеркнуть личность ароматом.

Парфюм богат непревзойденным ароматом дорогих сигар, который насыщен пряными специями и наслаждением ванили. Смелый и респектабельный, он манит своим шлейфом из цветов табака, какао и сушеных фруктов.

Calvin Klein Euphoria

Духи от Calvin Klein не новичок в мире ароматов, но с ролью соблазнителя-искусителя справляется на отлично. Очень шлейфовый и комплиментарный даст фору новинкам!

"Роскошный аромат раскрывается жизнерадостным фруктово-ягодным аккордом, в котором дерзкий гранат соседствует со спелой малиной, экзотическая маракуя - с нежной сладкой хурмой и бархатным персиком, а свежести этому буйству придает зеленый аккорд", - вот как описывает его модный дом.

Название очень соответствует наполнению, эйфорические ноты, которые надолго ублажат рецепторы.

Zadig & Voltaire This is Her!

Парфюмерная вода Zadig & Voltaire This Is Her! вызывает чувство нескончаемой свободы и возбуждения. Ее ароматическая композиция балансирует между чистой нежностью и более темной загадочной страницей.

На самом деле, очень недооцененный аромат на украинском парфюмерном пространстве. Возможно, за неимением рекламы. Но мужчины, чувствующие его от женщин, всегда спрашивают, что же это за духи. Вероятно из-за его основных нот - сандал и жасмин.

Histoires de Parfums This Is Not a Blue Bottle 1.1

Французский бренд Histoires de Parfums удивил даже самых опытных потребителей.

Парфюмерная вода This Is Not a Blue Bottle 1.1 - это был первый из серии ароматов со столь загадочным и противоречивым названием. Это восточные духи, первая нота которых наполнена яркими апельсиновыми и альдегидными переливами. Очень шлейфовый аромат, который оставляет нереальный "послевкусие".

