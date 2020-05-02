Топ-5 найбільш яскравих подарунків, які принц Вільям дарував Кейт Міддлтон

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відсвяткували 29 квітня свою 9-ту річницю шлюбу. Чоловік напевно подарував своїй дружині якусь прикрасу в якості подарунка, адже він вважає, що для дівчини краще подарунка і бути не може.

Першу ювелірну прикрасу Кейт отримала від Вільяма ще в студентські роки. Тоді він підніс Міддлтон кільце у вікторіанському стилі з рожевого золота, яке, крім усього іншого, прикрашали два камені - гранат і перли.

Пізніше Вільям подарував герцогині сапфірові сережки і сережки з 18-каратного золота з діамантами і зеленими аметистами від бренду Kiki McDonough. З часом цей бренд став улюбленим у герцогині.

Безіменний палець Кейт після весілля довгий час прикрашали два кільця - з сапфіром та золота обручка. Проте незабаром з'явилося ще й третє, що Кейт отримала після народження первістка - принца Джорджа.

На третю весільну річницю Вільям подарував своїй дружині годинник Cartier Ballon Bleu, вартість яких становить 5500 фунтів стерлінгів. Аксесуар був доповнений сапфіровим камінням невеликих розмірів.

Після народження принцеси Шарлотти Вільям знову здивував приємним подарунком герцогиню і подарував сережки, які були зроблені брендом Kiki McDonough.

Мабуть, принц Вільям згоден з твердженням, що найкращі друзі дівчат - це діаманти, а тому не особливо переймається при виборі подарунка для своєї дружини.

Нагадаємо, що 23 квітня сину Кейт Міддлтон і принца Вільяма, принцу Луї виповнилося 2 роки. З віком малюк стає все більш схожим на старшого брата принца Джорджа.