Топ-5 скрытых и полезных действий в Excel, которые сильно упростят вам жизнь

Microsoft Excel - это не просто таблицы и формулы, а мощный инструмент, который может существенно упростить вашу работу, если знать скрытые возможности.
Про 5 полезных действий в Excel, которые помогут вывести вашу продуктивность на новый уровень, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт по изучению Microsoft Excel XelPlus.
Мы все стали зависимы от использования закладок в наших любимых веб-браузерах. Имея возможность мгновенно переходить на веб-сайт, не обременяя себя запоминанием точного веб-адреса.
Excel имеет такую же возможность. Одним щелчком мыши мы можем перенестись в самые важные места в нашей рабочей книге.
Если говорить полностью, то в Excel нет функции "закладки", но мы можем перепрофилировать существующую функцию для решения той же задачи. Эта функция - Поле имени.
Поле имени (фото: XelPlus)
Поле имени, расположенное в верхнем левом углу рабочего листа, предоставляет множество полезных функций, таких как:
Именно эти два последних пункта позволят нам "отмечать" важные места в рабочей книге.
Процесс добавления в закладки:
Последний шаг, нажатие Enter, очень важен. Многие новички совершают ошибку, нажимая другую ячейку или кнопку на ленте после выполнения 4-го шага. Если вы не нажмете клавишу Enter, запись будет отменена.
Существует несколько ограничений на наименование:
Если вам необходимо управлять своими "закладками", выберите Формулы (вкладка) - Определенные имена (группа) - Менеджер имен. Откроется диалоговое окно, в котором вы сможете добавлять, изменять или удалять именованные диапазоны.
Как использовать закладку "Поле имени" (фото: XelPlus)
Этот следующий способ экономии времени ранее был известен как "Идеи", но недавно был переименован в "Анализ данных". Эта функция доступна пользователям Microsoft 365 и использует возможности искусственного интеллекта.
Предположим, вы только что получили следующий набор данных. У вас есть данные о продажах за 12 месяцев, и вы хотите создать отчет, отображающий 5 продуктов с самым низким рейтингом за весь период. Этот отчет можно сделать в 2 клика.
Анализ данных (фото: XelPlus)
Прогнозирование - обязательный навык при работе с данными о продажах или доходах. Инструмент “Лист прогноза” появился в Excel 2016 и находится в группе “Прогноз” на ленте “Данные”
Чтобы использовать инструмент “Лист прогноза”, выберите диапазон ячеек, содержащий даты и исторические данные о продажах (CTRL-A), затем нажмите кнопку “Лист прогноза”
Будущие продажи прогнозируются с учетом сезонного поведения. Мы также видим линии для верхней и нижней границ ожидаемого поведения.
Окончание периода прогнозирования можно скорректировать вместе с другими параметрами, такими как уровень достоверности, сезонность и обработка дублирующихся данных.
Прогнозирование (фото: XelPlus)
Инструмент быстрого анализа Excel позволяет вам форматировать, строить диаграммы и рассчитывать сложные сценарии наборов данных одним щелчком мыши.
Установив курсор в диапазоне данных, нажмите CTRL-A , чтобы выделить данные, затем нажмите CTRL-Q, чтобы активировать инструмент быстрого анализа.
Отсюда вы можете одним щелчком мыши выполнить следующие задачи:
Любую из этих опций можно предварительно просмотреть, просто наведя указатель мыши на нее.
Поскольку результаты являются продуктами существующих функций Excel (например, условного форматирования, диаграмм, формул, сводных таблиц и т. д.), любые результаты можно изменять и настраивать, используя имеющиеся у вас навыки в этих областях.
Функции быстрого анализа можно накладывать друг на друга, создавая визуально захватывающие отчеты, на создание которых большинство пользователей подумают, что вы потратили часы.
Инструмент быстрого анализа Excel (фото: XelPlus)
Power Query может использовать любой, кто работает с данными: в любом формате и для любых целей.
Если вам когда-либо понадобится перенести данные в Excel из внешних источников (например, текстовых файлов с разделителями, других файлов Excel, PDF-файлов, баз данных, веб-сайтов, папок и т. д.), а затем исправить или очистить данные, Power Query станет для вас идеальным инструментом для экономии времени.
Power Query находится на вкладке “Данные” слева в группе под названием “Получить и преобразовать”.
Отсюда вы можете создать запрос для импорта данных из десятков различных источников.
Power Query может выполнять поразительное количество действий за считанные секунды, на что потребовались бы годы изучения и практики с использованием традиционных инструментов Excel.
Действия Power Query:
И самая удивительная часть Power Query - это возможность его повторного использования. Функция записывает все преобразования, выполняемые вами в источнике данных, и превращает их в повторяемый код.
Не волнуйтесь: вам никогда не придется заглядывать в него, если вы этого не хотите, но именно этот код позволит вам нажимать кнопку всякий раз, когда ваши данные изменятся, и обрабатывать новые за считанные секунды, так же, как вы это делали, когда изначально очищали их.
Power Query (фото: XelPlus)
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