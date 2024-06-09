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Топ-5 самых распространенных суеверий, в которые лучше перестать верить

В какие предрассудки верят украинцы сегодня (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Многие обычно смотрят в зеркало, когда что-то забывают, или сидят перед дорогой, часто обходя углы стола. Эти действия, зафиксированные в нашей повседневной жизни, имеют корни в народных верованиях и предрассудках, которые издавна передавались от поколения к поколению.

РБК-Украина (проект Styler) собрало топ-5 самых популярных предрассудков, в которые верят украинцы сегодня.

Вечером нельзя выносить из дома мусор

Наши предки считали, что к вечеру, когда становится темно, можно стать жертвой негативной энергии. Поэтому они избегали важных дел и выносили мусор в это время. Они считали, что вечером пробуждается нечистая сила, которая может принести несчастье.

Эта вера основывалась на том, что вечер связан с загробным миром, и любые действия в это время могут привлечь негативную энергию. Поэтому чтобы защитить себя, люди даже закрывали окна и двери на ночь.

Не свистеть в доме, потому что не будет денег

В народных преданиях свист часто ассоциируется с несчастьем и негативом. Многие верят, что свист может привлечь нечистую силу, которая принесет беду.

Такое убеждение базируется на идее, что свист - это не естественный звук, а потому он связан с потусторонним миром. В традиционной культуре свист часто считается ритуальным действием, которое может привлечь демонические силы.

Нельзя передавать вещи через порог

Также наши предки уделяли большое значение порогу в своей культуре, считая его не только границей между мирами, но и местом связи между реальным и потусторонним.

Традиционно порог считался особым местом, где не только обменивались вещами, но и устанавливали контакт с духовным миром через лечебно-магические ритуалы. Даже сегодня можно встретить старые дома с порогами, которые нужно переступать, поскольку сидение на пороге всегда считалось недопустимым.

Нельзя смотреть в разбитое зеркало

В народных верованиях утверждалось, что разбитое зеркало становится своеобразным порталом в другой мир. Поэтому считалось, что посмотреть в него означает привлечь негативные силы, которые могут принести несчастье.

Легенды рассказывают, что тот, кто посмотрит в разбитое зеркало, рискует быть преследуемым неудачами в течение семи лет, поскольку разбитое и поврежденное считалось носителем отрицательной энергии.

Нельзя облизывать нож

В прошлом люди верили, что облизывание ножа может сделать человека "острым на язык", то есть привести к конфликтам в будущем. Эксперты считают, что это верование возникло из-за аналогии с острым предметом, который может привести к повреждениям. Чтобы избежать этого риска, взрослые просили детей не облизывать нож.

В предрассудках нож всегда обладал своими магическими свойствами. Люди думали, что он может оградить от плохих вещей и даже клали его в кроватки детей, чтобы защитить.

 

Напомним, раньше мы писали, почему нельзя праздновать день рождения в другой день.

Также читайте о том, почему нельзя дарить бритву в день рождения.

При написании материала были использованы следующие источники: UkrMedia, HowStuffWorks.

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