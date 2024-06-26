Топ-5 самых очаровательных городков в мире: где обязательно нужно побывать

Гитхорн, Нидерланды

Благодаря обилию деревьев и огромному национальному парку, городок Гитхорн в Нидерландах считается одним из самых зеленых районов страны. Это небольшой город без большого количества автомобилей, где вместо дорог – огромное количество каналов.

В Гитхорне более 175 мостов, пересекающих равнины. А из-за количества водоемов и рек Гитхорн называют Венецией Нидерландов.

Гитхорн в Нидерландах (фото: Википедия)

Бибери, Англия

Это село, история которого начинается в 17 веке, окружена захватывающими видами в беззаботном девственном месте. Когда-то в городе был монастырский магазин шерсти, а сейчас там стоят коттеджи ткачей.

Через всю деревню протекает живописная река Колн, притоке Темзы, окруженная каменными домами с крутыми крышами. И это создает невероятную красоту картину. Арлингтон-Роу - национально известный заповедник, который изображен на внутренней странице обложки некоторых британских паспортов.

Бибери - городок, который фотографируют наиболее и часто среди всех поселков в Соединенном Королевстве. Впервые этот городок упоминается в Книге Страшного Суда в 1086 году.

Бибери в Англии (фото: Википедия)

Ия, Греция

Небольшая волшебная деревня, расположенная на вершине скал Санторини. Это ослепительный белый городок с церквями и синими куполами, выходящими на Эгейское море.

Ия известна своими невероятными закатами, узкими извилистыми улочками и яркими бугенвиллиями. Основные особенности этого города - ветряная мельница, резиденция капитана и изысканные белые здания.

Площадь села - около 20 квадратных километров, а численность населения - около 1500 человек. В 19-20 веке это был город мореплавателей, процветавший благодаря торговле по всему Средиземноморью. В 1956 году произошло сильное землетрясение и многие местные жители уехали в более безопасные регионы.

Ия в Греции (фото: Википедия)

Галльштатт, Австрия

Одно из древнейших поселений Австрии - Галльштатт, расположенное между озером и высокими горами Дахштайн. Это невероятно красивая альпийская деревня, которую очень любят туристы и фотографы.

Одна из самых интересных достопримечательностей – музей древностей, где есть экспонаты в возрасте 7000 лет. Поселок - центр гальштатской культуры, памятник ЮНЕСКО. Добраться в Галльштатт тяжеловато, но оно того стоит.

Галльштатт в Австрии (фото: Википедия)

Попай, Мальта

Этот городок расположен на вершине скалы с видом на Анкор-Бэй. Попай прошел долгий путь от декораций для мюзикла в 1980-х годах "Попай" до того, чтобы стать одним из популярнейших туристических мест на Мальте. В городе есть музеи, круизы на лодках, кукольные представления и много интересных мест.

Попай на Мальте (фото: Википедия)