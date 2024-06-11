Топ-5 полезных функций в Google Maps, которые можно использовать с помощью ИИ

Поисковая карта в режиме диалога

Самым интересным дополнением является диалоговый поиск по карте. Эта функция позволяет пользователям общаться напрямую с Картами Google, подобно взаимодействию с ChatGPT.

Вы можете запросить информацию о близлежащих местах, получить рекомендации или узнать подробности о компаниях. ИИ использует обширную базу данных Google Maps, включая сведения о компаниях, фотографии, рейтинги и обзоры, чтобы предоставлять точные и заслуживающие доверия ответы.

Просмотр в реальном времени на картах (дополненная реальность)

Дополненная реальность (AR) была интегрирована в Карты Google посредством новой функции Live View. Нажав значок камеры, пользователи могут активировать Live View, чтобы исследовать свое окружение. Эта функция накладывает стрелки и маркеры AR на экран вашего смартфона, направляя вас точно к месту назначения.

Live View особенно полезен в незнакомых местах. Представьте себе, что вы выходите с вокзала в новом городе; вы можете использовать Live View, чтобы найти ближайшие банкоматы, рестораны, парки и остановки общественного транспорта.

На дисплее AR отображается важная информация, такая как часы работы и рейтинги, что помогает вам принимать обоснованные решения на ходу. Эта функция объединяет физический и цифровой миры, обеспечивая удобство навигации.

Новый режим погружения

Планируете посещение нового места? Функция иммерсивного просмотра предлагает фотореалистичный предварительный просмотр пункта назначения. Она сочетает в себе просмотр улиц, аэрофотоснимки и продвинутый искусственный интеллект для создания детальных интерактивных изображений мест.

Immersive View выходит за рамки статических изображений и предоставляет информацию в режиме реального времени, например прогнозы погоды и время пиковой нагрузки. Это помогает пользователям лучше планировать свои посещения, избегая пребывания толп людей и неприятных погодных условий.

Кроме того, виды из помещений таких мест, как рестораны, дают представление об атмосфере, помогая пользователям выбирать места, соответствующие их предпочтениям. Независимо от того, являетесь ли вы туристом или местным жителем, Immersive View улучшит ваши впечатления от исследования.

Новый многозадачный поиск

Мультипоиск - это инновационная функция, которая позволяет пользователям комбинировать слова и изображения при поиске. Этот подход использует обширную визуальную и текстовую базу данных Google, обеспечивая более точные и релевантные результаты.

Например, если у вас есть изображение блюда, но вы не знаете его названия, вы можете загрузить изображение и описать его словами. Карты Google будут использовать искусственный интеллект, чтобы идентифицировать блюдо и предлагать ближайшие рестораны, где его подают.

Эта функция меняет правила игры для пользователей, которые хотят находить определенные предметы или места на основе частичной информации. Это новый и эффективный способ открыть для себя местные предприятия и услуги.

Получение предложений от искусственного интеллекта

Обновленные Карты Google теперь предлагают предложения на основе искусственного интеллекта, адаптированные к условиям реального времени. Если вы ищете чем заняться в дождливый день или ищете тихую кофейню для работы, вы можете попросить Карты Google дать рекомендации.

Например, если во время вашего отсутствия начинается дождь, вы можете спросить: "Какие развлечения проводятся поблизости?". ИИ предложит такие варианты, как кинотеатры, музеи, с учетом вашего текущего местоположения и предпочтений.

Эта функция гарантирует, что у вас всегда будут актуальные предложения, что сделает ваши прогулки более приятными и беспроблемными.