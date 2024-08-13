Топ-5 удивительных вещей, которые делают дятлов особенными

Дятлы - одни из самых интересных птиц в природе, которые не перестают поражать своими странными особенностями.

Профилактика черепно-мозговых травм

Дятлы ежедневно наносят много сильных ударов по дереву своими головами. Они могут ударять по стволу дерева до 100 раз в минуту со скоростью 24 км/ч, что эквивалентно тому, если человек постоянно врезается лицом в дерево. Несмотря на такие нагрузки, дятлы уходят от травм и могут прожить более 10 лет.

Исследователи выявили три основные причины, почему дятлы не получают повреждений мозга:

мощные мышцы шеи

гибкий позвоночник

защитная кость.

Кроме того, клювы дятлов имеют разную длину, что уменьшает передачу ударных сил, а некоторые кости черепа имеют губчатую структуру, распределяющую нагрузку. Это все вместе защищает дятлов от травм во время их работы.

У дятлов острые шипы на хвосте

Дятлы имеют крепкое тело и могут хорошо лазать по деревьям. Их хвост имеет острые шипы, которые помогают крепко держаться за кору дерева, как третья нога. Также, когда дятел долбит дерево, чтобы найти пищу или сделать гнездо, он использует свой хвост для стойкости.

Шипы на хвосте вместе с когтями помогают дятлу надежно держаться за ствол дерева и не падать, даже если он находится в неудобном положении. Хвост дятла особенно заметен, когда он распущен в виде веера с острыми кончиками.

Отношения между дятлом и колибри

В лесах Северной Америки четыре вида дятлов: Уильямсона, желтобрюхие, красношейные и красногрудые. Они делают маленькие отверстия в стволах деревьев, чтобы добывать сок и есть собираемых вокруг него насекомых. Они создали взаимовыгодное партнерство по колибри. Пока дятлы сверлят отверстия, колибри следуют за ними, чтобы питаться соком.

Колибри защищают эти источники пищи, отгоняя больших птиц, пытающихся полакомиться соком, сохраняя пищу и для себя, и для дятлов. Для колибри сок является важным источником питательных веществ, особенно весной, когда может не хватать цветочного нектара.

Специалисты по кактусам

Дятлы, обитающие в пустынях США и Мексики, используют сагуаро, огромные кактусы, 13 метров в высоту и 3 метра в диаметре - как источник пищи и укрытия. Эти птицы, длиной около 25 сантиметров, имеют коричневое оперение с яркой спиной и красными акцентами на лице. Они питаются не только насекомыми, но и плодами и ягодами кактусов.

Толстый клюв этого дятла помогает поддерживать здоровье сагуаро, удаляя вредителей и поврежденные ткани, что способствует заживлению кактуса. Каждый год они выкапывают новые гнезда, а заброшенные полости становятся убежищем для других животных, в основном грызунов и рептилий.

Защита от опилок и щепы

У дятлов несколько уникальных адаптаций, которые помогают им выдерживать сильные удары при долблении деревьев. Кроме хвостов, служащих подпорой, и амортизирующих черепов, у них есть щетина или мягкие перья вокруг ноздрей для защиты от пыли и обломков. Специальные воздушные мешки фильтруют пыль, попадающую в ноздри.

Самый маленький североамериканский дятел длиной 15 см имеет большие носовые щетинки. Эта черно-белая птица, с красным пятном на затылке у самца, встречается от Флориды до Аляски.

Еще одна особенность дятлов - полупрозрачное третье веко, или "мерцающая перепонка", которая закрывается перед ударом, защищая глаза от опилок и обломков и очищая их во время движения.