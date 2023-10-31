Топ-3 утренних ритуалов, которые сделают твой день лучше

Ритуал 1. Выпивать натощак стакан теплой воды

Ваше утро должно начинаться не с кофе и чаю, как обычно, а именно со стакана теплой воды. Такая привычка поможет поддерживать вес тела в норме и чувствовать себя хорошо.

Еще вода помогает очистить организм от токсичных веществ, стимулирует пищеварительную систему и помогает организму проснуться. В воду можно добавить ломтик лимона.

Ритуал 2. Уделите себе 10-15 минут утром

Это именно ваше время, что вы занялись йогой или сделали легкие упражнения. Зарядка по утрам бодрит, повышает тонус мышц и стимулирует иммунную систему.

Она отличается от любых других тренировок, потому что не нагружает сердце и содержит несложные движения.

Ритуал 3. Сбалансированный вкусный завтрак

Именно такой завтрак дает вам ритм на весь день. Питательные блюда дают заряд энергии на весь день и являются источником необходимых элементов, белков, жиров, углеводов и витаминов.