ТОП-10 подій сфери освіти в Україні у 2020

Асоціація інноваційної та цифрової освіти підбиває підсумки освітніх подій року, що минув. Пропонуємо ознайомитись з ТОП-10 подій сфери освіти у 2020 році.

Закон року

У 2020 році був прийнятий закон України "Про загальну середню освіту", а згодом затверджений Державний стандарт базової середньої освіти. Це сприятиме підвищенню якості загальної середньої освіти, розширенню автономії шкіл, формуванню у школярів необхідних для життя компетентностей, розвитку закладів освіти всіх форм власності тощо, відповідно до Концепції НУШ.

Визнання року

Навесні, під час жорсткого карантину, в Україні запрацював Дитячий садок онлайн для дітей 4-6 років, який "відвідали" понад 100 тис. українських сімей. Про даний проект, як успішний приклад організації навчання під час локдауну, написали світові ЗМІ США, Канади, Великої Британії, країн ЄС та Китаю: The New York Times, National Post, U.S. News, The Star, Today World, Reuters тощо.

Можливість року

Віртуальна платформа з емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19 розпочала свою роботу з перших днів жорсткого карантину та допомогла, як мешканцям Києва, так і всієї України, отримати безкоштовну психологічну підтримку завдяки застосованій у цьому сервісі інноваційній технології "перегорнутого call-центру", а також: набути нових знань, відвідати найкращі українські та світові театри, музеї тощо.

Інтрига року

Після відставки попереднього уряду, посада міністра освіти і науки України довгий час залишалася вакантною. 20 травня президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ окремо зупинився на проблемі підбору кандидата на цю вакансію.

У підсумку ректори українських вишів запропонували свого колегу – ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета. Але Верховна рада з першого разу провалила голосування, тому Шкарлет довгий час був тимчасово виконуючим обов’язки міністра. І тільки у грудні 2020 року депутати змогли результативно проголосувати за призначення Сергія Шкарлета Міністром освіти і науки України. Для цього "під куполом" знайшлася мінімально необхідна кількість голосів – 226.

Прем’єра року

В Україні зняли перший Інтерактивний освітній серіал множинного вибору, під час перегляду якого глядач самостійно обирає дії одного з героїв із декількох варіантів, що призводить до різних фіналів у кожній серії, за аналогією з "Чорним дзеркалом" від компанії Netflix.

Необхідність року

Відповіддю переходу навчальних закладів на дистанційне навчання стала Всеукраїнська школа онлайн, яку ініціювали Міністерство освіти і науки України та комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної ради. Метою проєкту є створення для кожного українського учня, незалежно від місця проживання, ресурсів та можливості підтримати зв’язок зі своїми вчителями, доступ до знань, а наприкінці року був запушений відповідний портал.

Телевізійна програма року

Вперше в Україні відбувся Телевізійний освітній марафон, який увійшов до Книги Рекордів. Адже протягом 10 годин, без перерви, у прямому ефірі проводили тренінги 30 топ-експертів: Ольга Руднєва, Уляна Супрун, Людмила Богуш, Віталій Зубков, Володимир Співаковський, Володимир Страшко, Андрій Длігач, Ваче Давтян тощо.

Цифровізація року

У 2020 році стартувала Національна онлайн платформа з цифрової грамотності "Дія: цифрова освіта" Міністерства цифрової трансформації України, на якій розміщені безкоштовні навчальні курси з опанування цифрових навичок для всіх громадян України.

Прорив року

У 2020 році Освітній Хаб міста Києва визнано переможцем Загальнонаціональної премії Бренд року у номінації "Прорив року". Також нещодавно цей проєкт посів перше місце у номінації "Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих адміністрацій та їх заступників" Всеукраїнського конкурсу Національного агентства України з питань державної служби.

Art-подія року

У Києві з’явилися SMART-мурали, які прикрасили стіни 10-ти шкіл у різних районах столиці України, а також новий корпус Національної дитячої лікарні "Охматдит". Їх унікальність не тільки в тому, що це красиві малюнки, які мотивують дітей та дорослих до навчання, але і надають можливість одразу розпочати навчання онлайн за допомогою QR-коду, який розташований поруч з муралом.