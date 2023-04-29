Топ-10 ошибок во время завтрака, из-за которых вы набираете лишний вес

Завтрак является очень важным приемом пищи, ведь он "задает тон" на весь день. Именно ошибки при утреннем питании становятся причиной набора лишних килограммов.
О 10 распространенных ошибках во время завтрака пишет ресурс Eat This, Not That.
"Есть одна привычка, которая может привести к быстрому набору веса - это пропуск завтрака или употребление несбалансированного завтрака с высоким содержанием клетчатки и умеренным содержанием белков и углеводов", - говорит врач Стеф Мегилл.
Она отмечает, что клетчатка и белок помогают почувствовать сытость, и менее вероятно, что вы потянетесь к перекусам через час после еды.
Стоит задуматься над тем, ваш кофе - простой напиток или пенистая калорийная бомба?
"Употребление сложных кофейных напитков или сливок и других добавок к кофе может способствовать увеличению веса, поскольку калории не учитываются, и это может привести к их избытку", - говорит Николь Свингл.
Поэтому сделайте изысканный кофе случайным угощением, а не ежедневным удовольствием.
Завтракать в машине - очень плохая идея. Так вы отвлекаетесь от вождения, чтобы сосредоточиться на еде, что приводит к бездумному потреблению еды, а еще может создать аварийные ситуации.
Исследования показывают, что рациональное питание может являться эффективным средством похудения. Поэтому ешьте полноценно.
Не стоит после утреннего занятия спортом или пробежки съедать слишком калорийный завтрак и этим нивелировать свои усилия.
Вместо того чтобы чрезмерно компенсировать калории после интенсивной тренировки, попробуйте съесть завтрак заранее, а затем перекусить меньше после тренировки.
Какими бы богатыми питательными веществами ни были некоторые фруктовые соки, употребление калорий не приводит к насыщению.
Кроме того, большинство фруктовых соков содержат много сахара, что повышает уровень сахара в крови. Сохраняйте умеренные порции сока во время завтрака, чтобы получить пользу от витаминов и минералов, сохраняя калории до минимума.
Мода на низкое содержание жира в продуктах, вероятно, принесла больше вреда, чем пользы для потери веса.
Пытаясь похудеть, вы можете полностью отказаться от жира на завтрак. Но жир - это сытный макроэлемент, выполняющий всевозможные важные функции в организме. Утром налегайте на полезные жиры из таких продуктов, как копченый лосось, яйца и йогурт.
К сожалению для тех, кто рано встает, завтрак сразу после пробуждения может привести к увеличению веса.
Если вы проголодались до середины утра, вы можете нечаянно добавить к своему дню четвертый прием пищи. Подумайте о том, чтобы завтрак был немного позже, чтобы предотвратить прием лишних калорий до обеда.
Это очень распространенная привычка - во время еды просматривать ленту социальных сетей или читать электронные письма.
К сожалению, просмотр любимого новостного сайта за завтраком является рецептом бездумного употребления еды.
"Просмотр телевизора или телефонная связь и завтрак могут заставить вас переедать, не обращая особого внимания на порции, что в долгосрочной перспективе может привести к увеличению веса", - говорит эксперт Мушуми Мукерджи.
Употребление достаточного количества воды может снизить аппетит и ускорить метаболизм, поэтому если вы пропускаете стакан утром, это может повлиять на ваши усилия по похудению.
Во время завтрака сделайте воду своим "другом для похудения", наполните бутылку и носите ее с собой в течение утра, периодически попивая.
"Протеиновые батончики созданы как легкие закуски, а не полноценные блюда", - говорит спортивный диетолог Эшли Харпст.
"Большинство протеиновых батончиков не насыщают, и люди, которые регулярно едят их вместо полноценной пищи, часто употребляют избыточное количество закусок в течение дня", - добавляет эксперт.
Ранее мы рассказывали о том, какой популярный метод для похудения не эффективен.
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