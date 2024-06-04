Топ-10 лучших компьютерных игр 2024 года: во что поиграть этим летом

Alan Wake 2

Alan Wake 2, еще одна глава в умопомрачительной вселенной Remedy, начинается с того места, где культовая классика остановилась более десяти лет назад.

Алан заперт в Темном Месте, и его единственный выход - написать свою собственную историю. Его кампания происходит параллельно с кампанией с агентом ФБР Сагой Андерсон, и их можно проходить вместе в любом порядке.

Слегка жуткие элементы первой игры здесь становятся намного мрачнее, создавая ужасный опыт, полный незабываемых моментов.

Alan Wake 2 (фото: GameSpot)

Apex Legends

Respawn Entertainment создала соревновательный шутер, в котором усовершенствованы все основные принципы, необходимые для хорошей битвы.

Список персонажей добавляет стратегический уровень и разнообразие стиля игры, перестрелка в ней острая и увлекательная. Функции качества жизни, такие как система проверки связи и управление инвентарем, позволяют вам сосредоточиться на боевых действиях.

Apex Legends (фото: GameSpot)

Civilization VI

Серия Sid Meier's Civilization, впервые выпущенная в 90-х годах, по-прежнему пользуется успехом в 2021 году благодаря постоянной поддержке ее последней версии Civilization VI.

Как и в предыдущих играх, Civilization VI отводит вам роль исторического лидера, такого как Клеопатра в Египте или Ганди в Индии, и ставит перед вами задачу построить свою цивилизацию с нуля, включая развитие вашей армии, разработку новых исследовательских центров и участие в дипломатии с другими мировыми лидерами.

Конечно, Civilization VI расширилась и улучшилась по сравнению с предыдущими играми серии, включая такие дополнения, как включение районов, которые позволяют городам расширяться на несколько клеток. Она также продолжает получать новый контент в виде двух основных расширений: Rise и Fall и Gathering Storm, которые добавили в игру новых лидеров, цивилизации и функции.

Civilization VI (фото: GameSpot)

Children of the Sun

Children of the Sun - это мрачная, атмосферная игра-головоломка, в центре которой находится снайпер с единственной пулей. Когда вы стремитесь отомстить культу, который разрушил вашу жизнь, и пытаетесь выследить их таинственного лидера, вы крадетесь по их территории в поисках укрытия, прежде чем сделать выстрел.

Аспект головоломки возникает из-за того, что происходит дальше, поскольку каждый выстрел, попадающий в культиста или взрывоопасный объект, позволяет вам выбрать следующий путь.

Метод проб и ошибок в поиске правильного пути становится все более сложным, поскольку в игру добавляются новые эффекты, такие как возможность слегка поворачивать выстрел по дуге или даже менять направление в воздухе.

Хотя кампания и короткая, очень приятно тщательно планировать свой маршрут по сцене, что делает игру-головоломку непохожей ни на одну другую.

Children of the Sun (фото: GameSpot)

Counter-Strike: Global Offensive

Знаменитый соревновательный шутер от первого лица по-прежнему популярен благодаря Counter-Strike: Global Offensive. Хотя CSGO за время своего существования претерпела значительные изменения, она по-прежнему остается основной игрой Counter-Strike, которая произвела революцию в жанре многопользовательских шутеров от первого лица в 2000-х годах.

Стандартный режим игры - это схватка пять на пять на тщательно проработанных картах, в которых особое внимание уделяется конкретному расположению, линиям обзора и командным стратегиям. Но помимо этого, есть режим спасения заложников, бесплатная для всех игра с оружием и тонны пользовательского контента, созданного за годы работы игроков.

Одна из самых захватывающих особенностей CSGO - это напряженные соревновательные матчи, в которых малейшие ошибки могут означать гибель вашей команды.

В Counter-Strike исторически играли с определенной степенью точности как в боях FPS, так и в тактике, что затрудняет обучение новичкам. Тем не менее, эта классическая игра может принести огромную пользу, в чем вы можете убедиться по ее огромной соревновательной сцене.

Counter-Strike: Global Offensive (фото: GameSpot)

Cyberpunk 2077

Сегодняшний Cyberpunk - это более острая и целенаправленная ролевая игра с большим разнообразием навыков, которые позволяют вам перемещаться по Ночному городу как вы захотите. Расширение Phantom Liberty получило новые системы и захватывающую новую историю с участием Идриса Эльбы.

Cyberpunk 2077 (фото: GameSpot)

Destiny 2

Destiny 2 остается одной из самых популярных многопользовательских игр с живым сервисом. Хотя сиквел начался на хорошей ноте, он стал только лучше благодаря обновлениям и расширениям, которые обеспечивали постоянный поток захватывающего контента для шутеров от первого лица.

Bungie создала один из самых захватывающих шутеров от первого лица, который предлагает постоянный источник удовольствия независимо от того, проходите ли вы сюжетные миссии, совершаете сложные рейды с друзьями или сражаетесь в городе Крусибл.

Destiny 2 (фото: GameSpot)

Dota 2

Dota 2 - это не только одна из самых сложных компьютерных игр для изучения и освоения, но также одна из самых полезных и приятных игр, когда вы знаете, что делаете.

Две команды по пять человек нападают друг на друга, пытаясь уничтожить противника. Звучит просто, но стратегическая глубина огромна, и вам придется многому научиться, если вы хотите идти в ногу со временем.

Чтобы добиться успеха, необходимо изучить карту, познакомиться с огромным количеством персонажей и освоить их механику.

Dota 2 (фото: GameSpot)

The Elder Scrolls V: Skyrim

С момента своего выпуска в 2012 году королем всех версий Skyrim является ПК-версия. Это потому, что она дает вам доступ к модам, созданным сообществом Skyrim за многие годы.

ПК-версия Skyrim добавляет почти безграничные возможности в и без того обширную и огромную игру: от добавления серьезного сюжета в жанре ролевой игры до предоставления нелепых возможностей, таких как замена всех драконов паровозиком Томасом.

Dota 2 (фото: GameSpot)

Forza Horizon 5

Перемещаясь в теплый климат Мексики, Forza Horizon 5 придерживается своего шаблона и с самого начала достигает максимальной скорости благодаря выбору транспортных средств, занятий и постоянному чувству вознаграждения.

Помимо превосходного игрового процесса, Forza Horizon 5 также требует времени, чтобы подчеркнуть личную связь между человеком и машиной, поскольку в ней сочетаются эпические показательные события с личными моментами размышлений и автомобильной культурой.

Dota 2 (фото: GameSpot)