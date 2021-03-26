Тонкі крісла і легкий дизайн: у мережу потрапили фото літака нового українського лоукостера

В авіалайнері були встановлені нові, більш тонкі сидіння. Крісла, які раніше використовували в МАУ – прибрали. Раніше цей борт літав саме на цих авіалініях. Тепер в салоні літака поставили 189 сидінь – це максимальна кількість для такого борту.

Все нові крісла покриті штучною шкірою – для простого та швидкого прибирання салонів. Крім того, це дозволяє не використовувати одноразові підголовники.

Сама форма сидінь дуже зручна, навпроти кожного пасажирського сидіння – відкидний столик.

Варто відзначити, що перші два літаки лоукостера Bees Airline були випущені у 2010 році. У них простий салон зі звичайними багажними полицями та стандартним підсвічуванням.

Більш сучасні Boeing 737-800 оснащені інтер'єром Sky Interior з різнобарвним світлодіодним підсвічуванням і збільшеними полицями для ручної поклажі.

Нові крісла у Boeing 737-800 Bees Airline. Фото: Денис Кузьменко (

У перші тижні лоукостер буде здійснювати тільки чартерні рейси з Києва та Львова, а далі – з Одеси та Харкова.

Першими напрямками, за словами комерційного директора компанії Олександра Джиджора, стануть Грузія і Вірменія. В залежності від напрямку, ціни на квитки будуть стартувати від 1000-1500 гривень. Перші регулярні рейси планують запустити ближче до травневих свят.