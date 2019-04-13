Не те, про що ви подумали: що виявилося в райдері MARUV (фото)

MARUV потрапила у скандал через райдер (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV похвалилася повним виконанням її вимог організаторами

MARUV похвалилася рішенням організаторів концерту, яким вдалося знайти для артистки колготки в сіточку. Цікаво також, що райдер української співачки поповнився величезною кількістю сухих та вологих серветок. Дівчина похвалилася тим, як організатори підійшли до її вимог і розмістила знімок у своєму Instagram-stories.

Українська співачка MARUV розповіла, що це був перший випадок, коли організаторам вдалося повністю задовольнити потреби артистки.

"Райдер рівень 100. Вперше колготки на місці", - підписала знімок виконавиця.

MARUV потрапила у скандал через райдера (фото: instagram.com/maruvofficial)

Переможниця Нацвідбору на Євробачення 2019 MARUV раніше скаржилася, що організатори концертів не можуть задовольнити її вимоги. MARUV розповіла, що багато організаторів дзвонять і плачуть, так як не можуть знайти для неї спеціальні колготки в сіточку, які фігурують у всіх відеокліпах артистки.

"Одного разу ми прописали в райдер колготки в сітку, так як вони рвуться майже на кожному виступі, під час гастролей не встигаєш їх купити. І це виявилося великою проблемою для організаторів – купити нам колготи в сітку. Багато хто дзвонить і плаче, мовляв, не можуть знайти такі колготки", – зазначила співачка.

Нагадаємо, що раніше кислотна MARUV показала нові пікантні фото.

Також ми писали, що буквально минулого тижня Анна Корсун показала нарешті кліп на пісню Siren Song, з якою і брала участь у Нацвідборі. І слід зазначити, що відеоробота вийшла під грифом "18+".

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