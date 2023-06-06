Тысячи украинцев живут в аэропорту Берлина и им некуда идти: что об этом известно

Почти как в фильме "Терминал"

Бывший аэропорт Тегель в Берлине - это огромная территория аэродрома, где ранее десятками отправляли и принимали рейсы. После полномасштабного вторжения России в Украину, в Тегеле открыли один из самых больших пунктов приема беженцев.

Буквально за один месяц там поставили палаточный городок и оснастили его всем необходимым для людей. Изначально планировалось, что в этом центре будут принимать людей на несколько дней, а потом распределять. Разрешение действует у центра до сентября, но скорее всего властям придется продлить его до конца года.

Центр расположен на строго охраняемой территории, посторонним вход туда запрещен. А местные жители, которых сейчас около 3 тысяч человек, пользуются специальным автобусом-шаттлом.

Жилье закончилось

В Берлин с начала полномасштабного вторжения приехало более 100 тысяч украинцев. В целом, сейчас в Германии граждан Украины уже более 1 миллиона. Сейчас поток значительно сократился и в день принимают в среднем 70 человек.

Однако появилась другая проблема - закончилось жилье. Ранее украинцев распределяли в коммунальные общежития, социальные квартиры и модульные городки. Но мест там сейчас нет.

Еще часть украинцев поселилась у друзей, родственников, знакомых, в приемные семьи или же арендовала жилье по коммерческим ценам. Для 3 тысяч украинцев найти жилье пока не могут, и они уже почти полгода живут в аэропорту.

"Главная проблема у нас, что нам фактически негде размещать людей. Коммунальных общежитий у нас почти не осталось. Поэтому всем, у кого нет в Берлине друзей или семьи, где они могут остановиться, найти квартиру все труднее, поэтому мы поставили палатки, где люди живут до тех пор, пока не найдется постоянное жилье", - объясняет пресс-секретарь центра Моника.

Приходится ходить в масках

Несмотря на то, что в большинстве стран Европы карантин закончился, в центре люди вынуждены ходить в защитных масках - из-за большого скопления людей, среди которых много пожилых людей и маленьких детей.

Всех новоприбывших регистрируют, кому нужно - помогают с документами, подать на социальную помощь и защиту. Если нужно - оказывают немедленную медицинскую помощь.

В центре работает тысяча волонтеров от разных организаций. Есть переводчики, а также русскоязычные. Сумма помощи - около 500 евро в месяц.

Сейчас на территории аэропорта находится около полутысячи детей. И для многих мам существует еще одна проблема - нет возможности отправить ребенка в детский сад или школу.

Учатся на одном компьютере втроем

Одесситка Елена приехала в Берлин с тремя детьми и больной матерью. Для нее ситуация просто невыносимая, так как без регистрации постоянного жилья детей не берут в школу. Поэтому дети учатся дистанционно в украинской школе - втроем на одном компьютере.

"Сами понимаете, как здесь на кухне можно сделать уроки, все крутятся, громко, скоро начнется обед", - рассказывает украинка.

Не особо комфортные и условия жизни для всей семьи. В каждой спальне - по 10 двуспальных кроватей и по одной полочке для каждого жильца. Питание трехразовое и однообразное. Приготовить что-то диетическое детям или больной маме Елена не может - нет холодильника. Но возвращаться в Украину семья пока не планирует.

"На 30 квадратных метрах живет 30 человек. Мужчины, женщины, чужие мужчины и женщины, и дети, и малыши, все вместе. Здесь говорят, что это транзитный адрес, но, по сути, 6 месяцев и более, мы тут находимся. Людям с детьми тяжело, но если люди сидят в подвалах, где-то в окопах, то, конечно… У нас просто выхода нет, понимаете? Под ракетные обстрелы я детей повезти не могу, мама больна - сколько я могу вынести на себе? 6-летнего и трехлетнего, это 20 минут, это цена нашей жизни", - говорит Елена.

Украинцы со статусом временной защиты в Германии имеют право на социальное жилье, но на него безумный спрос и конечно же на всех его не хватает.

Долгое проживание в таком общежитии и борьбу с немецкой бюрократической машиной выдерживают не все, многие возвращаются. Но многим украинцам уже просто некуда возвращаться.