Тысячи людей рискуют заразиться опасными инфекциями из-за неправильного использования туалетной бумаги

Ежегодно тысячи людей гибнет от инфекции

Исследования показывают, что на руках людей, использующих биде, было в 10 раз меньше вредных бактерий по сравнению с теми, кто продолжает использовать бумагу. Она делает людей уязвимыми для потенциально смертельной инфекции C. difficile - микроба, вызывающего диарею и воспалительные заболевания кишечника.

И это не просто предположение ученых, есть данные, что ежегодно этой инфекцией заражается около 500 тысяч американцев, и около 15 тысяч из них умирает. Стоит отметить, что две трети - это случаи, связанные с домами престарелых.

По словам доктора Эвана Гольдштейна, ректального хирурга из Нью-Йорка, использование биде намного эффективнее в борьбе с инфекцией, чем бумага. Он утверждает, что производители бумаги сделали все, чтобы убедить, что она гигиенична и безопасна.

Что не так с туалетной бумагой

Однако есть эксперты, которые утверждают, что проблема не в самой туалетной бумаге, а том, как ее большинство людей использует.

Неправильный тип туалетной бумаги и неправильное вытирание могут привести к раздражению, геморрою и даже потенциально смертельным инфекциям.

Во-первых, однослойная туалетная бумага грубее воздействует на кожу, чем более дорогие сорта и может вызвать открытые раны, увеличивая риск заражения.

Доктор Триша Пасрича, гастроэнтеролог из Массачусетской больницы в Бостоне, говорит, что однослойная бумага очень тонкая, поэтому для использования ее понадобится больше. Неоднократное трение этой грубой бумагой может привести к неприятному зуду в заднем проходе.

Отбеленная туалетная бумага также не очень безопасна, и она может вызвать дискомфорт. В одном из исследований участвовала женщина, у которой в течение четырех лет наблюдалось раздражение вульвы - внешней части половых органов, из-за которых ей было трудно ходить. Когда она поехала в Европу и стала использовать небеленую туалетную бумагу, ее состояние улучшилось.

Эксперты рекомендуют использовать прочную, впитывающую и мягкую туалетную бумагу. Но и это еще не все. Имеет значение, как именно вы подтираетесь.

Доктор Пасрича рекомендует не вытирать бумагой, а промокать, в том числе и задний проход. Протирание может оказаться грубым для кожи и нежных тканей под поверхностью, что ведет к геморрою, вздутию вен в прямой кишке и иногда - к кровотечению.

"Хотя анальную область следует очищать после каждой дефекации, эта очистка должна быть осторожной. Агрессивное трение и чистка, особенно с мылом или другими очищающими средствами для кожи, могут вызвать раздражение кожи и анальный зуд", - говорят врачи Гарвардской медицинской школы.

Как должны вытираться женщины

Для женщин очень важно вытирание спереди назад. Это связано с тем, что в противном случае фекальные бактерии могут попасть в уретру, канал, через который моча выходит из организма, вызывая инфекцию мочевыводящих путей.

Национальные институты здравоохранения считают, что протирание в правильном направлении является одним из способов для женщин избежать инфекции мочевыводящих путей.

"Любое вытирающее движение, которое начинается ближе к прямой кишке, а затем приближается к области отверстия мочевого пузыря, будет перемещать потенциально опасные бактерии ближе к мочевому пузырю и мочевыводящим путям", - объясняют медики.

Такие инфекции вызывают особую тревогу у женщин, поскольку их уретра короче мужской, что облегчает проникновение бактерий в мочевой пузырь. К моменту достижения 24-летнего возраста почти каждая третья женщина переносит хотя бы одну ИМВП, требующую лечения антибиотиками. А почти половина хотя бы раз сталкивается с такой инфекцией за свою жизнь.